ЕС хочет конфисковать деньги российских олигархов и садить их в тюрьму на 5 лет: одобрен документ

Европарламент (ЕП) одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС. Ожидается, что он позволит конфисковывать частные активы россиян – в частности, олигархов. Кроме того, уклоняющихся от санкций смогут лишать свободы на срок до 5 лет.

Об этом сообщили в самом ЕП. Теперь закон нуждается в формальном утверждении Совета ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу через 20 дней после публикации.

"Европейский парламент принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Он введет общее определение нарушений и минимальные наказания за них. Новый закон предоставит судьям широкий спектр средств для наказания нарушителей", – говорится в сообщении.

Как будут наказывать уклоняющихся от санкций

В рамках директивы о криминализации обхода санкций ЕС намерен, среди прочего, наказывать лишением свободы на срок до 5 лет тех, кто торгует с Россией санкционными товарами. А также:

оказывает ей запрещенные услуги;

помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка.

"Директива гарантирует, что наказание за нарушение и обход санкций будет сдерживающим. Поскольку во всех государствах-членах они будут считаться уголовными преступлениями, предусматривающими тюремное заключение на срок до пяти лет", – отметили в ЕП.

Помимо этого, подчеркивается, документ позволит конфисковывать частные активы уклоняющихся от санкций россиян. И таким образом еще больше усилить на них давление.

Здесь важно понимать: речь идет не о замороженных активах Центробанка РФ – а именно о средствах подсанкционных компаний и частных лиц, в частности олигархов. Точная сумма этих заблокированных средств пока неизвестна.

"Нам нужен этот закон, потому что подходы [к наказанию, введенные разными государствами] создали лазейки. Также он позволит конфисковать замороженные активы", – подчеркнула докладчик по документу Софи Ин'т Велд.

Касается не только россиян

В то же время, отмечается, директива относится не только к санкциям против России. Она также охватывает нарушение всех санкций, введенных Евросоюзом против любой страны мира.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Великобритании заявили, что готовы передать Украине замороженные активы Центробанка России – причем именно активы, а не доходы от них, как это планирует сделать ЕС. Предполагается, что деньги будут переданы в формате ссуды, которую в будущем нужно будет вернуть. Однако это будет делать не Украина, а сама Россия, которая в будущем должна будет выплачивать репарации за развязанную войну.

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