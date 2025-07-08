ЕС готовит самые жесткие санкции против России, – министр иностранных дел Франции

Во Франции анонсировали введение "самых жестких" санкций против России с начала войны. Утверждается, что новые ограничения истощат ресурсы Кремля – в частности, под санкции могут нефтяные доходы РФ.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает TF1. Он отметил: ограничения готовятся в координации с американскими сенаторами.

"Это (война. – Ред.) не может продолжаться дальше, это должно прекратиться. Европа готовится ввести на основе французских предложений самые жесткие санкции, которые мы вводили за последние три года", – сказал министр.

При этом он подчеркнул: кроме энергетики новые ограничения будут направлены против "финансовых игроков из России и других стран", которые помогают Кремлю обходить западные санкции. Именно поэтому, по словам Барро, Путин сохраняет способность вести войну.

Зеленский подписал указ о введении особенных санкций против России

В свою очередь, Украина ввела новые санкции против России, направленные на финансовые схемы РФ – в частности, криптовалютные. В новый пакет вошли 60 юридических лиц. А также 73 физических лица – "все граждане России".

"Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года ... россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать", – рассказал президент Владимир Зеленский.

При этом он подчеркнул: в настоящее время готовятся новые санкционные решения, которые синхронизируют ограничения, наложенные на Россию, Украиной и ЕС. По словам главы государства, эти решения будут представлены на следующей неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же представители Словакии в очередной раз заблокировали принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Решение было принято на уровне послов государств-членов при ЕС.

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