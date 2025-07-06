Зеленский подписал указ о введении особенных санкций против России: кто попал в списки
Украина ввела новые санкции против России – президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Новые ограничение направлены против российских финансовых схем – в частности, криптовалютных.
Об этом сообщил сам президент. Он отметил:
- Санкции были введены по представлению Национального банка.
- Новые ограничения являются "синхронизацией с нашими партнерами".
"Только что подписал новый санкционный пакет. Это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным", – говорится в сообщении.
В общем, отметил президент, в новый пакет вошли 60 юридических лиц. А также 73 физических лица – "все граждане России".
"Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года ... россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать", – рассказал Зеленский.
При этом он подчеркнул: в настоящее время готовятся новые санкционные решения, которые синхронизируют ограничения, наложенные на Россию, Украиной и ЕС. По словам главы государства, эти решения будут представлены на следующей неделе.
"Все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе", – резюмировал президент.
В целом, санкционные ограничения предусматривают блокирование активов. И запрет на экономическую деятельность в Украине.
Против кого ввела санкции Украина
В свою очередь, советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, что 19 из подсанкционных компаний являются "крупнейшими майнерами, которые создают схемы для обхода санкций через криптовалюту". Кроме того, в список вошли:
- 17 операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов.
При этом часть из них уже находится под санкциями США.
- 19 компаний финансовой инфраструктуры РФ.
Производители платежного оборудования, организаторы обмена заблокированными активами, посредники международных платежей в санкционных условиях.
- 5 операционных компаний криптобирж, вовлеченных в обход санкций.
Физические лица, в отношении которых введены ограничения, отметил Власюк, являются руководителями и владельцами перечисленных компаний, а также должностными лицами Центрального банка РФ. В частности, директорами департаментов полевых учреждений и международных расчетов.
С полнымми списками юридических и физических лиц, против которых были введены ограничения, можно ознакомится пр ссылке.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же представители Словакии в очередной раз заблокировали принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Решение было принято на уровне послов государств-членов при ЕС.
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