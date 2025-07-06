Зеленский подписал указ о введении особенных санкций против России: кто попал в списки

Украина ввела новые санкции против России – президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Новые ограничение направлены против российских финансовых схем – в частности, криптовалютных.

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Об этом сообщил сам президент. Он отметил:

Санкции были введены по представлению Национального банка.

Новые ограничения являются "синхронизацией с нашими партнерами".

"Только что подписал новый санкционный пакет. Это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным", – говорится в сообщении.

В общем, отметил президент, в новый пакет вошли 60 юридических лиц. А также 73 физических лица – "все граждане России".

"Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года ... россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать", – рассказал Зеленский.

При этом он подчеркнул: в настоящее время готовятся новые санкционные решения, которые синхронизируют ограничения, наложенные на Россию, Украиной и ЕС. По словам главы государства, эти решения будут представлены на следующей неделе.

"Все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе", – резюмировал президент.

В целом, санкционные ограничения предусматривают блокирование активов. И запрет на экономическую деятельность в Украине.

Против кого ввела санкции Украина

В свою очередь, советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, что 19 из подсанкционных компаний являются "крупнейшими майнерами, которые создают схемы для обхода санкций через криптовалюту". Кроме того, в список вошли:

17 операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов.

При этом часть из них уже находится под санкциями США.

19 компаний финансовой инфраструктуры РФ.

Производители платежного оборудования, организаторы обмена заблокированными активами, посредники международных платежей в санкционных условиях.

5 операционных компаний криптобирж, вовлеченных в обход санкций.

Физические лица, в отношении которых введены ограничения, отметил Власюк, являются руководителями и владельцами перечисленных компаний, а также должностными лицами Центрального банка РФ. В частности, директорами департаментов полевых учреждений и международных расчетов.

С полнымми списками юридических и физических лиц, против которых были введены ограничения, можно ознакомится пр ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же представители Словакии в очередной раз заблокировали принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Решение было принято на уровне послов государств-членов при ЕС.

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