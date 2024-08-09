Экономика России совершила последний рывок: прогноз СМИ точно не понравится Путину

Ключевые отрасли российской экономики сталкиваются с растущими ограничениями. Из-за этого после искусственного перегрева, связанного с огромными тратами Кремля на полномасштабное вторжение в Украину, может скоро резко остыть.

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Как сообщает Bloomberg, в прошлом месяце в РФ свернули большинство субсидируемых государством ипотечных программ, из-за чего строительный и банковский секторы оказались незащищенными от воздействия высоких процентных ставок. Кроме того, из-за категорической нехватки трудовых ресурсов под вопросом оказалось и расширение оборонной отрасли.

Во II квартале года в России прогнозируется рост валового внутреннего продукта (ВВП) более чем на 4%. Аналитики называют это последним рывком роста перед замедлением до 2% во второй половине года и 0,5%-1,5% в 2025 году.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о максимальном с 2008 года перегреве экономики, из-за чего резервы рабочей силы и производственных мощностей оказались практически исчерпанными. На этом фоне Центробанк РФ повысил ключевую процентную ставку до максимальных за все время полномасштабной войны 18%.

На этом фоне безработица в России снизилась до исторического минимума в 2,4%. По данным Росстата, бизнес в РФ испытывает нехватку более 2 млн рабочих – многие из них были мобилизированы или перешли на работу на оборонные заводы.

Это в совокупности привело к тому, что в июне экономическая активность в большинстве секторов продемонстрировала признаки замедления. Кроме того, рост строительства оказался на самом низком уровне за аналогичный период с 2020 года, рост производства с мая упал вдвое, рост показателей оптовой торговли замедлился до менее чем 2%.

Также OBOZ.UA сообщал, что на доходы российского бюджета давят международные санкции. Из-за них убытки российского газового монополиста "Газпрома" только за первые шесть месяцев 2024 года превысили $5,5 млрд.

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