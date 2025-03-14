"У России не осталось хороших ходов": в какую ловушку загнал экономику РФ Путин 

В условиях растущих расходов на войну, международного санкционного давления и снижающихся цен на нефть экономику России может накрыть гиперинфляция. При этом предотвратить этот сценарий у властей страны шансов практически нет, так как они использовали уже все защитные механизмы.

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Об этом OBOZ.UA заявил экономист, профессор Игорь Липсиц. По его словам, любое дальнейшее действие российских властей будет только ухудшать экономическую ситуацию в стране.

"У России не осталось хороших ходов, и у нее беда со всех сторон. Ну смотрите, вот сейчас они, скажем, некоторым образом укрепили рубль, чтобы как-то сократить инфляцию. Но пока не очень получается. Она хотя бы перестала расти, но что будут какие-то сильные снижения цен на импортные товары – пока не видать этого. Поэтому в общем каких-то таких приятных решений нет. А с другой стороны, резко возрастает дефицит бюджета", – отметил Липсиц.

Профессор напомнил, что за первые два месяца 2025 года в бюджете РФ образовалось 2,7 трлн рублей дефицита. Он объяснил, что у страны не получается найти деньги на покрытие всех федеральных расходов, в первую очередь из-за финансирования войны в Украине. А в случае снижения цен на нефть Россию будет ждать катастрофа.

"Значит, распродавать опять облигации на огромные суммы – это опять пустые деньги. Это безумный скачок к инфляции. А у нас уже, знаете, в этом году даже официальная инфляция по Росстату в России наблюдается больше 10%. Как они ни стараются, но все равно за 10% перешли", – добавил Игорь Липсиц.

Экономист объяснил, что инфляция на уровне выше 10% называется галопирующей, при которой характерно разрушение экономики. А темпы роста цен в РФ говорят о возможности начала гиперинфляции.

"По ряду продовольственных товаров, скажем так, по картофелю, 47% за первые два месяца. Ну и люди пишут, что цены растут. И получается, что в общем нет возможности выпускать дополнительные деньги в обращение, потому что это приведет к гигантскому росту инфляции, ее только так пытаются подавить", – добавил профессор.

По его словам, сдерживать инфляцию можно, повышая ключевую ставку Центробанка. Но делать это в РФ рискованно, так как ставка в стране и так велика, а это резко снижает бизнес-активность.

"Экономика настолько расшатана уже, что никаких хороших вариантов не прослеживается. Ни в случае продолжения войны, ни в случае прекращения войны", – объяснил Липсиц.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Росстате пошли на дополнительные меры для сокрытия реальных данных о росте цен в стране. Решение приняли после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин потребовал "замедлить рост цен".

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