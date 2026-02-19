"Друзья России" в ЕС перекрыли поставки дизеля в Украину: что теперь будет с ценами на АЗС

Венгрия и Словакия, правительства которых называют дружественными к Кремлю, остановили поставки дизельного топлива в Украину, на который приходилось около 13% импорта. Однако, рынок имеет альтернативные источники поставок, поэтому дефицита не ожидается, а влияние на цены на АЗС будет минимальным или краткосрочным.

Об этом рассказали топливные эксперты в комментарии Forbes. Они отметили, что ситуация не является уникальной, ведь Венгрия и Словакия уже приостанавливали экспорт нефтепродуктов осенью 2025 года, тогда перебои продолжались почти месяц и не вызвали резкого подорожания.

По словам топливного эксперта Сергея Куюна, у трейдеров есть альтернативные маршруты, а структура импорта позволяет быстро перекрывать дефицит. По данным Госстата, более 42% дизеля за три квартала 2025 года Украина импортировала из Греции, Турции и Польши. Доля Словакии составляла около 11%, Венгрии – 1,7%, это означает, что основные потоки уже диверсифицированы.

Эксперты ожидают, что расходы операторов на логистику могут несколько возрасти, ведь часть объемов придется везти более длинными маршрутами. В то же время перекладывание этого подорожания на конечного потребителя маловероятно. Причина – несезонный период, ведь сейчас нет пикового спроса, связанного с посевной или уборочной кампаниями, поэтому рынок имеет запас гибкости.

Кроме того, конкуренция между импортерами и сетями АЗС сдерживает резкие ценовые колебания. Даже в случае краткосрочного роста себестоимости, оно не трансформируется в ощутимое повышение розничных цен.

Формально остановку экспорта связывают с восстановлением транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", поврежденному в январе. Восстановление неоднократно переносили, последняя дата – 20 февраля. В то же время эксперты указывают, что даже при затяжной паузе рынок имеет альтернативы минимум на несколько месяцев. В частности, специалисты отметили, что закупки дизеля для Вооруженных сил Украины не пострадают, ведь Министерство обороны не импортирует топливо из Венгрии и Словакии.

