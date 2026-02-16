Схема работала годами: лицензированная сеть АЗС в Украине "в черную" сбывала бензин

В Черкасской области разоблачили лицензированную сеть АЗС, которая с 2022 по 2025 годы продавала топливо вне учета, создав теневой оборот более 81 млн грн. Из-за схемы государство потеряло более 10 млн грн налогов, а руководству и бухгалтеру предприятия уже объявлены подозрения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Правоохранители установили, что в период с 2022 по 2025 год должностные лица предприятия систематически осуществляли продажу топлива без отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Формально сеть АЗС работала легально, имела лицензии и необходимые разрешения, однако значительная часть реализации происходила "в тени". Из-за такой схемы объем незаконного оборота топлива превысил 81 миллион гривен, а государственный бюджет недополучил более 10 миллионов гривен налогов.

Фактически речь идет не о единичных нарушениях, а о налаженной системе уклонения от налогообложения. По версии следствия, полученные от теневой продажи средства не хранились "в наличности", а легализировались через финансовые операции самого предприятия.

Для этого использовались фиктивные или искаженные бухгалтерские документы, что позволяло скрывать реальные объемы продаж. Такие действия квалифицируются не только как налоговые преступления, но и как угроза экономической безопасности государства, ведь теневой рынок топлива искажает конкуренцию, создает неравные условия для честных операторов АЗС и уменьшает поступления в бюджет в условиях военного времени.

В рамках уголовного производства руководительнице сети АЗС сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них:

уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах;

незаконный сбыт подакцизных товаров;

служебный подлог;

легализация доходов, полученных преступным путем.

Главному бухгалтеру предприятия также объявлено подозрение за уклонение от уплаты налогов и служебный подлог. Следствие считает, что именно через бухгалтерию происходило сокрытие реальных финансовых показателей деятельности сети.

Кроме продажи, правоохранители расследуют еще один важный аспект, а именно возможное незаконное изготовление топлива. Сейчас устанавливается где именно происходило производство и кто входил в круг причастных лиц.

