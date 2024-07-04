Должная Украине 1,5 млрд гривен замглавы НБУ остается в должности: глава Нацбанка объяснил почему

В Национальном банке Украины (НБУ) не видят проблемы в том, что Екатерина Рожкова, которую суд признал должной Украине почти 1,5 млрд гривен из-за банкротства Платинум Банка, продолжает занимать должность в правлении НБУ. Первый заместитель главы Нацбанка работает на своем месте согласно закону.

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Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Таким образом, он ответил на вопросы члена комитета Андрея Николаенко ("Батькивщина").

"Очень простой вопрос. Вы являетесь главой НБУ, у вас есть правление и ваше полномочие – поднимать вопрос, если вы считаете, что кто-то вредит профессиональной этике, его замены. Вы как глава НБУ считаете корректным, что человек, имеющий подтвержденное судом обвинение в доведении до банкротства Платинум Банка, находится на столь высокой должности?" – спросил нардеп.

На это Пышный ответил, что аппарат правления НБУ формируется Советом Национального банка и что это происходит в четком соответствии с законом. "Я бы сейчас не погружался в обсуждение этого вопроса", – резюмировал глава НБУ и перешел к следующему вопросу.

Дело Екатерины Рожковой и Платинум Банка

Ранее первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова проиграла суд по делу банкротства Платинум Банка. В марте Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда признал законными требования Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) о взыскании с нее и 11 бывших руководителей Платинум Банка 1,477 млрд грн.

Неплатежеспособность финучреждения была признана в январе 2017 года, а в феврале того же года банк было отправлено на ликвидацию. По данным ФГВФЛ, на тот момент объем требований кредиторов Платинум Банка оценивался в 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы составила 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 млрд грн.

Ответчиков обвинили в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей и осуществлении ряда заведомо убыточных активных операций, в результате чего Платинум Банку был причинен ущерб на сумму 1,48 млрд грн (суммы и списанные в убыток кредитные средства). В июне 2023 года Верховный суд признал требования ФГВФЛ правомерными.

Претензии к Рожковой касаются выдачи кредитов Платинум Банком в 2013-2014 годах, когда она входила в наблюдательный совет финучреждения. Но после решения суда она была единственной из ответчиков, чьими средствами погашался долг. По состоянию на начало апреля с нее было взыскано 1,1 млн гривен.

Ранее OBOZ.UA подсчитал, сколько лет понадобится Екатерине Рожковой, чтобы выплатить компенсацию убытков перед государством из-за банкротства Платинум Банка. Интересно, что в годовой декларации за 2023 год она указала 5,9 млн. гривен зарплаты в НБУ и скромные банковские вклады.

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