Доллар по 40 грн? Украинцам рассказали, к чему готовиться осенью

Украинцам не стоит ожидать наличного курса доллара в 39-40 грн. Причем, даже при условии продолжения зерновой блокады в Черном море. Дело в том, что НБУ имеет возможности обеспечить стабильность украинской валюты.

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Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он отметил: речь, прежде всего, об имеющихся огромных валютных резервах Национального банка.

"Нацбанк имеет рекордные резервы в более 41,5 млрд долларов. И вряд ли допустит обвал до 39-40 грн/доллар", – объяснил эксперт.

Впрочем, признал он,избежать небольшого, но все же повышения курса, похоже, не удастся. Ведь:

с началом осени может наблюдаться традиционное повышение спроса на наличную инвалюту;

которое приведет к умеренному подорожанию "бакса".

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий рассказал OBOZREVATEL, что ввиду сложившейся ситуации более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

"Если говорить о горизонте инвестирования, к примеру, в 2-3 года, мы видим, что ставки по ОВГЗ доходят до около 20%. Соответственно, было бы более стратегически вкладывать гривню в них. Ведь вряд ли доллар будет дорожать на более чем 20% в год", – объяснил эксперт.

В то же время он признал: полностью доверять гривне сейчас "было бы наивно". Ведь ввиду войны глобально что-либо прогнозировать сейчас тяжело.

Как сообщал OBOZREVATEL,утром 22 августа украинские банки изменили курс наличного доллара. Правда, только в продаже – американскую валюту продавали в среднем по 38,3 грн, что на 5 коп. дороже, чем днем ранее. В покупке курс остался неизменным – 37,5 грн.

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