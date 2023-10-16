Доллар может подорожать? Что приготовили для украинцев банки в ближайшие дни

Украинцам не следует ожидать резкого изменения курса наличного доллара на текущей неделе (16-22 октября), хотя небольшой рост в продаже все же может произойти. По прогнозам банковского сектора, в этот период американская валюта будет стоить 37,5-38,5 грн. При этом по состоянию на 17:50 16 октября курс доллара составляет 37,5/38,12 грн (покупка/продажа). Т.е., в продаже курс может вырасти еще почти на 40 коп.

Как объяснил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в целом же фактическая отмена фиксированного курса не стала шоком для рынка. А потому "курс остается адекватным, без мгновенных изменений" – ведь диктовать условия для наличного рынка будет "свободный" курс на межбанке.

"В течение 2 недель валютный рынок живет в новых условиях. Следующая неделя не станет исключением: "свободный" курс на межбанке будет диктовать условия для наличного рынка. Мы предполагаем, что в течение 16-22 октября коридор допустимых колебаний будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал банкир.

Видео дня

НБУ снова снизил официальный курс

Тем временем, НБУ продолжил снижать курс доллара. Так, на 17 октября там віставили его на уровне 36,32 грн, что на 4 коп. ниже курса 16 октября. А кроме того:

на 7 коп. дешевле, чем 13-15 октября;

на 11 коп., чем 12 октября;

на 18 коп., чем 11 октября;

на 23 коп., чем 10 октября;

на 26 коп., чем 9 октября;

на 30 коп., чем 6-8 октября.

При этом в НБУ уверяют, что несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, будут жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!