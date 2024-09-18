Дефицит рабочих рук, отключение света и засуха повлияли на экономику: в Кабмине обнародовали важную статистику

Украинская экономика в августе 2024 г. выросла на 3,5%. Это произошло, потому что повлиял ряд ключевых факторов: против роста играли дефицит рабочих рук и ударившая по урожаю засуха, а поддержку оказали уменьшение отключений света и рост потребительского спроса на товары и услуги.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины. За восемь месяцев 2024 г. украинская экономика выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минэкономики отметило, что этот результат является соответствующим обновленному правительственному прогнозу. Ожидается, что по итогам 2024 г. рост реального ВВП составит 3,5%.

Основной вклад в рост внесли промышленность, транспорт, строительство и внутренняя торговля. Кроме того, в августе бизнес впервые за три месяца улучшил свои оценки перспектив деятельности, а потребительские настроения также повысились.

Несмотря на общий рост, экономика испытывала значительное давление из-за дефицита квалифицированных специалистов, что ограничивает экономическую активность и сдерживает развитие бизнеса. Эта проблема остается одним из ключевых препятствий для дальнейшего роста в долгосрочной перспективе.

Другой значительный фактор – погодные условия, в частности, засуха, серьезно повлиявшая на сельское хозяйство. Из-за неблагоприятных условий во время вегетационного периода урожай яровых культур в 2024 году был меньше, чем в прошлом году. Это привело к падению объемов производства в аграрной сфере.

По словам первой Вицепремьер-министра Юлии Свириденко, значительным фактором, положительно повлиявшим на экономику в августе, стала стабильность энергоснабжения. Многие предприятия наладили прямой импорт электроэнергии, что позволило избежать массовых "веерных" отключений и обеспечить бесперебойную работу промышленных предприятий.

Оживление промышленности, в свою очередь, положительно повлияло на транспортную отрасль. В августе увеличились объемы внутренних железнодорожных перевозок, а также обработка грузов в морских портах. В строительной отрасли наблюдался рост объемов строительно-монтажных работ, в частности благодаря восстановлению поврежденной критической инфраструктуры и ремонту дорожного покрытия на аварийных участках.

Важную роль в росте внутренней торговли сыграло увеличение потребительского спроса. Украинцы стали больше тратить на товары и услуги, что подвигло развитие внутреннего рынка. Несмотря на спад в сельскохозяйственном секторе из-за снизившей урожайность засухи, в животноводстве продолжает сохраняться положительная динамика.

Стабильный внутренний спрос на животноводческую продукцию, а также государственная поддержка производителей помогли удержать этот сектор на стабильном уровне. Это явилось важным фактором поддержки экономики в условиях сложной ситуации на рынке сельского хозяйства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, расходы на оборону Украины в государственном бюджете 2024 увеличат на 500 млрд грн. Таким образом, общие расходы в этом году теперь составят рекордные для Украины 3,73 трлн. грн.

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