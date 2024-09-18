В Украине увеличили расходы на армию: найдут 500 млрд грн до конца года

Расходы на оборону Украины в государственном бюджете 2024 года увеличат на 500 млрд грн. Таким образом, общие расходы в этом году теперь составят рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

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Соответствующий законопроект принят депутатами Верховной Рады во втором чтении 18 сентября. "Парламент принял в целом № 11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. За – 298", – сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Документ, в частности, предусматривает сокращение либо отказ от новых бюджетных расходов на 25,5 млрд грн – к примеру, "лишних" средств Минсоцполитики. В первом чтении законопроект был одобрен еще 3 сентября – в день провала первого голосования о повышении налогов (17 сентября и этот законопроект был одобрен в первом чтении).

Где возьмут дополнительные 500 млрд грн на армию

Как рассказывала ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Росколана Пидласа ("Слуга народа"), дополнительные деньги на Силы обороны собираются получить, в частности, за счет поступлений после увеличения налогов, а также сокращения либо отказа от новых бюджетных расходов на 25,5 млрд грн – к примеру, "лишних" средств Минсоцполитики. Она отмечала, что:

еще около 115,4 млрд грн надеются получить от сокращения расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

около 216 млрд грн планируется привлечь от размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ);

около 100 млрд грн от перевыполнения налогов и сборов;

около 12,7 млрд грн от поступлений от акцизов на топливо и табак.

"Часть социальных расходов общего фонда госбюджета в 2024 году покрываются также внутренними ресурсами, потому что иностранных денег не хватает. И при планировании не было уверенности, сколько их будет, поэтому именно в этой ситуации в этом законопроекте № 11417, который дополняет действующий бюджет, перенаправления невоенных расходов имеют смысл", – также объясняла Пидласа.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 сентября депутаты Верховной Рады со второй попытки, в повторном первом чтении, одобрили законопроект о повышении налогов в Украине. Документ, который среди прочего предусматривает повышение военного сбора с 1,5 до 5%, еще должен быть принят во втором чтении. Предположительно, закон вступит в силу "задним числом" – с 1 октября, независимо от даты окончательного утверждения.

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