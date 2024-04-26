В Украине одновременно высокий уровень безработицы и дефицит работников – Гетманцев о влиянии мобилизации на рынок труда

Мобилизация является одним из факторов, приводящих к дефициту кадров на украинском рынке труда, что усиливается высоким уровнем безработицы в стране. Однако эту проблему можно решить, в частности путем внедрения мер по улучшению системы бронирования и стимулирования развития бизнеса для обеспечения страны квалифицированной рабочей силой.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Мы не можем говорить, что дефицит кадров у нас возник из-за мобилизации. Мобилизация является одним из факторов ", – отметил он.

Гетманцев отмечает, что даже при наличии большого количества безработных сложно найти квалифицированных специалистов в определенных отраслях, таких как бухгалтерия или менеджмент. "У нас, с одной стороны, большая безработица – 19%, с другой стороны, мы не можем с вами найти в Киеве на приличную зарплату квалифицированного главного бухгалтера, или найти нормального менеджера", – рассказал нардеп.

Одной из важных мер по решению этой проблемы, по мнению Гетманцева, является усовершенствование системы бронирования. По его словам, бронировать нужно только тех, кто получает "белую" зарплату – что соответствует стратегии Президента по разделению граждан на воюющих и работающих.

В то же время Гетманцев предлагает стимулировать развитие бизнеса и устранять препятствия для него, в частности путем предоставления кредитов по низкой процентной ставке и грантов на создание новых рабочих мест. Он также поддерживает программы по переквалификации и обучению для тех, кто испытывает проблемы с трудоустройством.

Кроме того, нардеп убежден, что улучшение ситуации на рынке труда возможно из-за реформы системы образования. В частности, он считает, что следует пересмотреть процесс формирования заказов на обучение так, чтобы учитывались потребности рынка труда, а не только интересы высших учебных заведений. Для этого, по его мнению, Министерство экономики должно выдавать заказы для педагогов, ориентированные на прогнозы развития отраслей с целью обеспечения страны квалифицированной рабочей силой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за дефицита кадров работодателям приходится значительно повышать размер зарплат. В результате профессиональным работникам предлагают зарплаты размер которых превышает 40 тыс. грн.

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