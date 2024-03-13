В Украине кардинально изменилась ситуация на рынке труда: из-за дефицита кадров зарплаты значительно подняли 

В Украине из-за дефицита кадров работодателям приходится значительно повышать размер зарплат. В результате профессиональным работникам предлагают зарплаты, размер которых превышает 40 тис. грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. По данным большого кадрового портала, средняя зарплата в Украине достигла уровня 20 тыс. грн. В то же время Государственная служба статистики, которая и раньше показывала только официальные данные, публиковать информацию перестала.

За неимением кадров курьерам на собственном авто, водителям предлагают зарплату в Киеве, размер которой достигает 50 тыс. грн. Оператор деревообрабатывающего станка может рассчитывать на 30 тыс. грн, а электрик с опытом – около 60 тыс. грн. Операторы на производстве (работают с оборудованием), согласно данным объявлений, получают около 20-40 тыс. грн.

Однако ситуация в регионах хуже. Если компания, которая работает в условиях платежеспособного спроса, зарабатывает на экспорте или имеет высокую рентабельность, использует возможности увеличения фонда оплаты труда, то небольшой бизнес с низкой доходностью не может закрыть вакансии и вынужденно ограничивает свою деятельность.

"У нас сейчас открыто 23 вакансии, такого никогда не было. Обычно у нас было ну максимум 15 вакансий, и это исключительно с требованиями к категориям. Сейчас зарплата экспедитора у нас на авто компании – 35 тыс. грн ставка и еще разные бонусы. Но все равно мы не можем найти человека. Уже указали в объявлениях, что можем взять студента, ветерана, человека без опыта, но с водительским удостоверением категории В (у нас грузовой фургон), но все равно вакансии не закрыты", – рассказывает OBOZ.UA сотрудница логистической компании.

Дефицит рабочей силы – один из факторов, сдерживающих восстановление украинской экономики. Но самые большие проблемы еще могут быть впереди.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!