Что будет с зарплатами в Украине в 2025-м: какой проэкт бюджета приготовили в Кабмину и почему год может быть сложным 

В Украине номинальный ВВП в 2025 году возрастет всего лишь на 2,7%, в то же время цены повысятся на 9,5%. Вместе с этим будут расти и зарплаты украинцев. Средняя зарплата по прогнозам правительства в следующем году увеличится с 20 581 до 24 389 грн. При этом минималку "заморозят" на уровне 8000 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Плохая новость: значительная девальвация. В бюджет заложат курс доллара в размере 45 грн/$. В то время как в 2024-м курс доллара составляет 40,8 грн/$. Потребность во внешнем финансировании на следующий год составляет больше чем ожидали: 38,4 млрд долларов, отмечает заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Прогноз финансирования Государственного бюджета на 2025 год предусматривает снижение дефицита государственного бюджета до 19,4% ВВП (в действующем законе о Госбюджете на 2024 год – 20,6%), что соответствует показателям, согласованным с международными партнерами.

Красным цветом выделены ведомства, бюджет которых может сократиться в следующем году. Как видно на графике, больше всего возрастет бюджет Министерства обороны. Также значительный рост у МВД.

Государственные заимствования общего фонда планируются в объеме 2 трлн 237 млрд грн, в том числе внутренние – 579,2 млрд грн и внешние – 1 трлн 658 млрд грн. Пока еще не весь объем внешних заимствований подтвержден международными партнерами – этот вопрос требует дальнейшей кропотливой и упорной работы.

Глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа во время выступления в Раде заявила, что проект бюджета на 2025-й – бюджет войны. "Мы снова поставим исторический рекорд по оборонным расходам. На безопасность и оборону планируется направить 2,2 трлн грн, что превысит фактические расходы 2024 года, даже после проголосованных на этой неделе изменений и увеличения расходов почти на 500 млрд грн", – пояснила она.

При этом более половины (55%) этих средств – денежное довольствие военнослужащих всех родов войск. 737 млрд грн будет направлено на закупку вооружения и военной техники, в том числе почти 47 млрд грн – на закупку дронов.

"К сожалению, у нас возрастут расходы на обслуживание государственного долга. На почти 108 млрд грн. И это тоже наша реальность – мы живем в долг. В 2025 году для покрытия невоенных расходов мы вынуждены будем одолжить еще почти $37 млрд и использовать мы их должны разумно. Нам нужно осознавать тот факт, что в целом расходы в 2025 году увеличатся всего на 5%, потому что у нас не появилось каких-то радикально новых источников поступлений", – отметила она.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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