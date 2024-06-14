Что будет с российскими $280 млрд после решения G7: нардеп раскрыл важный нюанс

План "Большой семерки" (G7: Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада) выделить Украине $50 млрд за счет арестованных российских денег не помешает полной конфискации около $280 млрд активов РФ. При этом сама сумма арестованных активов не изменится.

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О том, что конфискация "тела" российский активов остается в повестке дня G7, рассказал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Борьба за сами активы продолжается", – отметил он.

Нынешнее решение "Большой семерки" предусматривает выделение Украине кредитов, которые фактически будут погашаться за российский счет. Однако важно понимать, что заблокированные $280 млрд так и останутся $280 млрд. Сумма не уменьшится, потому что изымать пока будут не сами активы, а только доходы от них.

"Для Украины это будет грант. Но для США и партнеров – кредит... Одним из условий выдачи этого кредита будет оставление возможности конфискации всей суммы российских денег", – объяснил Железняк.

Точный юридический механизм сделки пока не раскрывается. Продолжаются обсуждения условий международного договора о создании компенсационной комиссии. На ее создание уйдет, предположительно уйдет год, и до того конфискации активов РФ не будет.

"То есть к концу 2025 г. будет только создаваться компенсационная комиссия (КК). Поэтому конфискация всей суммы вряд ли будет возможной до создания КК. Однако в случае ее создания и конфискации 300 млрд в компенсационный фонд условиями кредита будет предусмотрена возможность досрочного его погашения, таким образом $50 млрд можно будет сразу вернуть кредитору. В компенсационном фонде остается сумма за минусом кредита", – рассказал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, историческое решение G7 обеспечит критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе, помогая покрыть финансовые потребности. По условиям соглашения, США, Европейский Союз и другие участники "Большой семерки" предоставят Украине ссуды, используя доходы от замороженных активов РФ, которые со временем будут возвращены.

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