Что будет с курсом доллара в мае: банкиры озвучили новую стоимость

Курс в паре гривня/доллар в мае может вернуться до уровня 42 грн/$, а пара евро/доллар способна пробить уровень 1,2 долл. за евро, который в начале торговой войны США считался недостижимым "потолком".

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К таким выводам пришли опрошенные OBOZ.UA банкиры, которые оценивают недавний разворот на валютном рынке, о котором мы уже писали, и делают оценки наперед.

"Учитывая относительную стабильность и отсутствие потенциальных существенных рисков для обесценения, курс может колебаться в пределах 41,00-42,00 грн/$ в ближайшие месяцы", – сказал директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

А еще добавил, что склоняется к девальвационному сценарию на уровне 1,2 доллара за евро, что предположило международное агентство Bloomberg в ходе опроса финансистов 14 апреля. 1,2 доллара за евро – второй и самый плохой для курса евро прогноз тогда дали западные хедж-фонды в разгаре громких заявлений президента США Дональда Трампа по поводу резкого повышения пошлин (таможенных тарифов), и ответов на это со стороны европейских и азиатских чиновников.

"Мы склоняемся пока ближе к второму прогнозу, если фактор неопределенности и иррациональности продолжит свое доминирование над курсовыми моделями, основывающимися на фундаментальных факторах. Однако, существует риск того, что такая неопределенность может негативно влиять на роль доллара, как мировой резервной валюты. С другой стороны, последние тенденции демонстрируют, что траектория движения пары евро/доллар имеет почти равные возможности для движения как в одну, так и в другую сторону", – отметил Печерицын.

Что будет с курсом евро

Как известно, со временем после поднятия пошлин Трамп установил 90-дневную отсрочку на новые тарифы для многих стран (хотя и не всех), и европейских в том числе. Из-за чего доллар некоторое время укреплялся на международном рынке. Но снова обвалились уже после заявления американского президента о возможном увольнении главы Федрезерва США (финансового регулятора), а евро, соответственно, поднимался – до 1,15 доллара за ево. Что еще больше увеличивало ожидания по прыжку до 1,2 доллара за евро или выше.

"Уровень 1,15 (доллара за евро, – Ред.) уже с успехом был протестирован. Я не исключаю, что уровень может пойти выше отметки 1,2 (доллара за евро, – Ред.)", - отметил OBOZ.UA казначей Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко.

Гривня не торгуется напрямую к евро на украинском межбанке, как к доллару. Так что в нашем государстве стоимость евро в безналичном формате (а затем и в наличном) определяется умножением текущего внутреннего курса гривня/доллар на международный евро/доллар. Поэтому любители евровалюты активно следят за международными валютными площадками. И видели как 21 апреля пара евро/доллар досталась 1,1515 доллара за евро, а в эту пятницу, 25 апреля, отступила к 1,1350 доллара за евро. Но текущие геополитические вызовы финансисты все же держат в уме.

Пиковое значение официального курса Нацбанка в паре гривня/евро было достигнуто 22 апреля - 47,7653 грн/€. В этот день регулятор заложил у него международную котировку 1,1544 доллара за евро. В кассах банков в тот день средняя цена покупки/продажи наличного евро составила 47,11-47,98 грн/€, а максимальный ценник достигал 47,15-48,45 грн/€, тогда его вставил небольшой АльтБанк. При этом у многих розничных банков продажи евровалюты происходили выше отметки 48 грн/€: в частности, по 48,10 грн/€ в ПриватБанке и 48,15 грн/€ в Ощадбанке.

Но если бы уже на тот момент международный рынок достиг до отметки 1,2 доллара за евро, то официальный курс евро у НБУ при текущем долларовом курсе 41,3785 грн/$ достиг бы 49,65 грн/€, а наличный точно прошел бы отметку 50 грн/€.

Банкиры просчитывают все сценарии и риски на будущее, отмечая постепенное увеличение спроса на евро со стороны населения.

"При покупке валюты население продолжает отдавать предпочтение доллару, при этом доля евро в общей структуре продаж растет – клиенты на фоне торговых войн больше размышляют над диверсификацией своих сбережений, что приводит к росту заинтересованности и спроса на евро. Единственным сдерживающим фактором покупки евро является значительное его укрепление на мировых рынках до максимального годового уровня", – рассказал OBOZ.UA директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" Сергей Кучерявый.

Банкиры давно заметили удивительную особенность украинского населения — люди начинают более активно скупать те или иные инвалюты при росте их цены. Хотя это экономически нецелесообразно: выгоднее всего делать покупки по минимальной, а не максимальной стоимости. Так сейчас произошло с евро.

"Увеличение спроса было на наличный евро, в связи с его подорожанием по отношению к доллару США", - подтвердила OBOZ.UA начальник департамента обеспечения наличными денежными средствами Ukrsibbank BNP Paribas Group Елена Михайленко.

Когда украинцы берут доллар

Но на американский доллар в течение марта и большую часть апреля наблюдалось уменьшение спроса на физлица и бизнес. И соответственно, уменьшался его ценник. Наибольшее снижение официального курса НБУ – до 41,0807 грн/$ – произошло 4 апреля.

Впоследствии отреагировали и цены банков в кассах, где цена наличного доллара спускалась до 40,67–41,29 грн/$.

"Спрос на наличную и безналичную валюту со стороны физических лиц начал уменьшаться еще начиная с марта, когда избыточное предложение наличных денег на рынке (мы предполагаем это сезонную продажу валюты аграриями) привело к снижению курса продажи валют в обменниках ниже курса межбанка. Такая ситуация сохраняется и сейчас, что свидетельствует о наличии предложения. наличности себя исчерпает", – прокомментировал OBOZ.UA ситуацию директор департамента по продажам финансовых инструментов Райффайзен Банка Эмал Бахтари.

Банкиры по-прежнему подчеркивают, что Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке благодаря постоянным продажам доллара из своих резервов. И за уменьшением объемов этих продаж, по официальным отчетам НБУ, можно проследить сокращение долларового спроса:

январь – $3,75 млрд

февраль – $3,058 млрд;

март – $2,608 млрд.

Валютные риски и подорожание доллара

В то же время аналитики говорят о рисках и наметившемся развороте. "Основными рисками, как правило, являются безопасные, которые могут повысить девальвационные опасения, что может повлиять на резкий рост спроса, в том числе за счет спекулятивной составляющей. Последний фактор, как правило, очень быстро начинает работать на наличном рынке. Также, не исключаем дальнейшего расширения дефицита внешней торговли из-за постепенного уменьшения закупок энергоресурсы (в частности, газ) на следующий сезон. Опять же, основной механизм минимизации таких рисков – поддержка рынка со стороны Нацбанка", – отметил Александр Печерицын.

Его коллеги тоже говорят о широком диапазоне факторов. "Сейчас очень много факторов, которые могут повлечь за собой расшатывание курса. Основными можно назвать ту же "тарифную войну" и ответ на нее со стороны других стран, интенсивность боевых действий, положительные или негативные новости относительно долгожданного перемирия", – перечислил Юрий Гриненко.

Эмал Бахтари перечислил традиционных покупателей валют в бизнесе: розничные сети, импортеры топлива, с/х техники и удобрений, средств защиты растений, фармакологии, электроники и других товаров широкого потребления. А также продавцов: агротрейдеры, ИТ-компании, металлурги и ФЛП.

В то же время банкиры предполагают дальнейшее увеличение спроса на доллар, который приходится в последние дни: когда объем межбанковских торгов на Bloomberg вырос со $103 млн до $198 млн.

"С начала апреля наблюдается сезонное уменьшение спроса на валюту. Ожидаем оживление активности бизнеса уже с конца апреля и, соответственно, спроса на валюту со стороны бизнеса", – сказал Сергей Кучерявый .

Это дает основания для роста безналичного курса до 42 грн/$, а наличного выше этой отметки. К тому же, аналитики предполагают дальнейший рост интереса к евро и рекомендуют Нацбанку скорее переходить на привязки гривны к корзине валют.

"Поскольку доля евро во внешнеторговых расчетах увеличивается, рациональным решением был бы постепенный переход привязывания курсообразования от исключительно доллара к корзине валют – евро и доллара, причем, в паритете к их долям во внешней торговле. Тогда бы укрепление евро по отношению к доллару сказалось бы соответствующим образом на курсообразовании Нацбанка, что могло бы уменьшить разницу между этими парами валют", – считает Александр Печерицын. Ранее в НБУ говорили о возможности привязки украинской валюты к евро.