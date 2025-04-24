Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом через несколько дней

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (28 апреля – 4 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. В то же время вечером 24 апреля они покупали доллар по среднему курсу 41,3 грн, а продавали по 41,98 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

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В обменниках же прогнозируется обратная ситуация – курс будет расти и в покупке, и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там стоимость американской валюты будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,2-41,6 грн.

Вечером же 24 апреля обменники покупали доллар в среднем по 41,01 грн, а продавали по 41,52 грн.

В целом же, отметил банкир, завершение апреля и старт мая являются периодом, когда на валютном рынке будут продолжаться тенденции последних недель. Дело, по его словам, в том, что начинается сезон налоговых выплат, "что может снизить спрос на валюту".

В то же время, отметил Лесовой, участие Нацбанка в поддержке баланса спроса и предложения, скорее всего, станет более заметным. А "повышенная учетная ставка продолжит укреплять гривню".

"Впрочем, наряду с прямыми экономическими факторами на рынок косвенно могут повлиять глобальные экономические процессы. В частности, таможенный вулкан, который может проснуться в любой момент. ... Военные факторы, хотя и косвенные и менее предсказуемые, тоже актуальны", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, финансовые аналитики существенно улучшили прогноз курса доллара в Украине на 2025 год. Сейчас ожидается, что к концу года официальный курс будет составлять 43,5 грн/доллар, тогда как в начале 2025-го, считалось, что будет 46 грн.

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