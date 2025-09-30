Чехия заработала на украинских беженцах сотни миллионов евро: сколько потратили взамен

Украинские беженцы принесли Чехии вдвое больше денег (24,8 млрд крон), чем государство потратило на них (15,5 млрд.). В то же время Украина сталкивается с опасным кризисом рабочих рук, который станет главным вызовом следующих десятилетий.

Видео дня

О суммах содержания беженцев пишет Radio Prague International. За первую половину 2025 года они уплатили в бюджет 15 млрд крон (€616 млн) налогов и взносов, что вдвое превышает государственные расходы на их содержание – 7,6 млрд крон (€312 млн).

Такая тенденция наблюдается уже несколько лет подряд. В 2024 году украинцы внесли в бюджет Чехии 24,8 млрд крон, тогда как расходы составили 15,5 млрд. В 2023-м налоговые поступления от наших граждан достигли 19,4 млрд при расходах в 22 млрд. Таким образом, Чехия получает реальную выгоду от присутствия украинцев, ведь большинство из них активно работают и интегрируются в общество.

По словам министра труда Чехии Мариана Юречки, более 169 тысяч украинцев официально трудоустроены, а всего в стране находится около 394 тысяч человек с временной защитой. Он отметил, что без украинских рабочих серьезные трудности возникнут в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Украинцы, которые имеют временную защиту, пользуются рядом важных прав:

свободный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений;

государственное медицинское страхование;

право на гуманитарную помощь для покрытия базовых потребностей;

доступ к образованию для детей.

Кроме того, действует специальная программа финансовой поддержки для семей с детьми с инвалидностью – ежемесячная помощь в размере 6 600 крон. На законодательном уровне принято решение продлить действие временной защиты как минимум до 31 марта 2026 года. Также вводится долгосрочный вид на жительство для тех, кто живет в Чехии более двух лет, является экономически самообеспеченным и не получает постоянной гуманитарной помощи.

Вместе с тем, правительство обсуждает возможность замораживания некоторых социальных выплат для украинцев, а также постепенное ограничение льгот. Некоторые политические силы настаивают на еще более жестких условиях. В то же время большинство экспертов отмечают, что Чехия нуждается в украинцах и заинтересована в их интеграции.

Украина сталкивается с нехваткой рабочих рук

Пока Чехия получает выгоду от украинских беженцев, наша страна переживает глубокий кризис на рынке труда. Война, мобилизация и массовый выезд молодежи за границу создали одну из самых больших экономических угроз будущего.

По словам главы Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, кризис не закончится после завершения войны. Украина сталкивается с нехваткой рабочих рук, налогоплательщиков и потребителей, это накладывает серьезное демографическое давление на экономику. Прогнозы неутешительны:

Министерство экономики оценивает потребность в дополнительных 4,5 млн работников до 2032 года;

Международная организация труда прогнозирует еще худший сценарий — дефицит в 8,2 млн человек.

Причины известны: страх мобилизации, массовый выезд молодежи, сокращение количества выпускников школ (в 2025 году – всего 360 тысяч). Все это формирует глубокую демографическую яму, которая будет влиять на трудовой потенциал десятилетиями.

Эксперты подчеркивают: Украина нуждается в честной и прозрачной государственной политике, чтобы поощрить возвращение людей и четко очертить видение будущего. Без этого миллионы украинцев могут окончательно остаться за границей.

На фоне острого дефицита кадров украинский бизнес уже нанимает иностранцев. Больше всего предложений — в Харькове, Днепре и Запорожье. Чаще всего речь идет о рабочих из Индии и Бангладеш, которых привлекают в логистику, производство и строительство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Великобритания вводит новые условия для получения постоянного вида на жительство. Отныне будет требоваться высокий уровень английского языка, наличие работы, отсутствие социальных выплат и безупречная репутация. Для украинцев это означает, что базовых знаний языка будет недостаточно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!