Безупречная репутация и высокий уровень английского языка: Британия ужесточает требования для беженцев

Великобритания вводит новые условия для получения постоянного вида на жительство. Отныне потребуется высокий уровень английского языка, наличие работы, отсутствие социальных выплат и безупречная репутация. Для украинцев это означает, что базовых знаний языка будет недостаточно.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Шабана Махмуда. Главные нововведения будут касаться знания английского языка, безупречной репутации и социального вклада в британское общество.

Согласно новой стратегии, иностранцы, которые стремятся остаться в стране на постоянной основе, должны будут подтвердить, что они интегрировались в общество, платили взносы в национальное страхование, занимались волонтерством и при этом не получали государственной помощи. Также среди ключевых условий – "высокий уровень" владения английским языком и отсутствие судимостей.

Особое внимание в Великобритании обращается на украинцев, которые после начала войны получили возможность временного убежища. Многие из них сейчас рассматривают перспективу остаться в стране на более длительный период.

В случае принятия новых правил, для украинцев, как и для других граждан, стремящихся оформить ILR, обязательной станет демонстрация "высокого стандарта" английского языка. Это означает, что базовые знания больше не будут считаться достаточными, ведь государство будет ожидать, что после нескольких лет жизни в Британии мигранты смогут общаться на уровне, который гарантирует эффективную интеграцию в профессиональную и социальную сферы.

Таким образом, украинцы, желающие остаться в Соединенном Королевстве на постоянной основе, будут вынуждены уделить особое внимание языковой подготовке. Кроме того, от них будут требовать подтверждения работы или волонтерской деятельности, что будет свидетельствовать о вкладе в британское общество.

Введение этих мер рассматривается как ответ правительства на растущее давление со стороны партии Reform UK, которая выступает за еще более жесткую иммиграционную политику. Лидер реформистов Найджел Фарадж недавно заявил, что стремится отменить ILR для всех мигрантов из-за пределов ЕС, даже для тех, кто уже получил этот статус.

Лейбористы же пытаются провести четкую грань между своими предложениями и радикальными призывами Фараджа. Они настаивают, что реформа не будет ретроспективной и не затронет тех, кто уже имеет ILR, однако будущие заявители столкнутся со значительно более высокими требованиями. Согласно планам, которые правительство вынесет на консультации:

стандартный период проживания для получения ILR увеличится с 5 до 10 лет;

обязательным станет наличие работы и отсутствие государственных выплат;

кандидаты должны иметь "высокий стандарт" английского языка;

все заявители должны иметь "безупречную" судимость , причем даже мелкие уголовные дела могут привести к задержке или отказу в предоставлении ILR;

, причем даже мелкие уголовные дела могут привести к задержке или отказу в предоставлении ILR; особое преимущество получат те, кто активно приобщается к волонтерским и общественным инициативам.

