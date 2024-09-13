Бюджетные расходы Украины урежут сильнее, чем планировали: на что хотят потратить сэкономленные средства

В бюджетном комитете Верховной Рады (ВР) готовят дополнительное сокращение расходов госбюджета Украины на 2024 год на 628 млн грн. Эти сэкономленные средства планируют направить на лечение военнослужащих, получивших ранения. Кроме того, планируется увеличить доходы бюджета.

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Об этом OBOZ.UA рассказала глава Комитета по вопросам бюджета ВР Роксолана Пидласа ("Слуга народа"). По ее словам, такая поправка уже подана к законопроекту № 11417 о сокращении бюджетных расходов, который уже прошел первое чтение в ВР и готовится ко второму.

"Подала поправку о дополнительном сокращении расходов на 628 млн грн в изменениях в бюджет 2024 года. Буду просить комитет ее поддержать и направить эти средства на лечение раненых военнослужащих", - рассказала Пидласа.

По ее словам, в целом расходы госбюджета планируют сократить более чем на 137 млрд грн. Как объяснила "слуга народа", военный бюджет может покрываться только внутренними ресурсами страны, а сокращение невоенных расходов вывобождает ресурсы для обеспечения Сил обороны.

"Часть социальных расходов общего фонда госбюджета в 2024 году покрываются также внутренними ресурсами, потому что иностранных денег не хватает. И при планировании не было уверенности, сколько их будет, поэтому именно в этой ситуации в этом законопроекте № 11417, который дополняет действующий бюджет, перенаправления невоенных расходов имеют смысл", – объяснила депутат.

Также 13 сентября проходит заседание бюджетного комитета по документу, которым увеличиваются доходы сметы 2024 года на 500 млрд грн. Его готовят ко второму чтению.

По словам замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка ("Голос"), бюджетный комитет предлагает учесть несколько изменений. Среди них:

сохранение поправок по остаткам субвенции по местным бюджетам на следующий год;

увеличение расходов для реализации военных 627 млн;

ввести новую программу для компенсации кредитных ставок для Минстратпрома на 263 млн;

увеличить расходы на 467 млн для Нацполиции.

Сокращение расходов и новые налоги в Украине одобрил МВФ

Как отметила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, мобилизация внутренних доходов государственного бюджета является ключевой составляющей программы Фонда в Украине. По ее словам, это касается не только сокращения расходов и введения финансовых ограничений, но и увеличения налоговых поступлений, что власти планируют сделать путем повышения ставок некоторых налогов и детенизации.

Также в МВФ прямо заявляли, что воспринимают прогресс в пересмотре налоговых ставок в Украине как "важный сигнал". В фонде уверены: избежать повышения налогов не удастся, поскольку Украина должна стать самодостаточной в вопросе доходов госбюджета.

"Доноры ожидают, что Украина выполнит свою часть работы и будет постепенно становиться самодостаточной. Мы заметили оживленную дискуссию в украинском обществе относительно налоговых изменений, которые предлагает правительство. Определенное увеличение налоговых ставок, к сожалению, нужно", – отмечал глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о масштабном повышении налогов в Украине готовят к повторному первому чтению. При этом возникли серьезные сложности с вопросом налогообложения прибылей банков.

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