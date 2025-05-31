Бюджет Украины на 2026-й разрабатывают с учетом продолжения войны в течение всего года, – Марченко

Министерство финансов разрабатывает проект бюджета на 2026 год с учетом пессимистического сценария. Этот сценарий предусматривает продолжение войны весь следующий год.

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"С точки зрения Министерства финансов нам лучше предусматривать средства на полный цикл войны на 2026 год. Нам так понятнее, нам так прагматичнее. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы где-то там что-то не увидели", - сказал министр Сергей Марченко на форуме Forbes Money в Киеве, передает Интерфакс.

Это может вызвать определенную негативную реакцию в обществе, но с точки зрения экономических интересов государства именно так нужно делать, подчеркнул Марченко.

По его словам, обеспечение внешнего финансирования бюджета на 2025 год в размере $39 млрд было проще, потому что уже летом прошлого года было принято политическое решение странами G7 о выделении $50 млрд по механизму ERA - за счет доходов с замороженных российских активов. Эта сумма позволяет перекрыть не только этот год, но и часть 2026 года.

"Относительно перспектив в целом 2026 года, я думаю достаточно осторожно в отношении любых оценок. Потому что на сегодняшний момент мы находимся в стадии постоянной турбулентности: от качелей, что завтра нас ожидает мирное соглашение, прекращение огня и другие позитивные вещи, которые формируют соответствующие ожидания, до абсолютно пессимистических настроений и ожиданий относительно новых массовых обстрелов, которые были буквально последнюю неделю, постоянных атак, очередных наступлений", - пояснил глава Минфина.

Марченко напомнил, что на последней майской встрече с министрами финансов G7 он поднял вопрос о необходимости финансирования Вооруженных сил Украины на системной постоянной основе. "Сейчас это обсуждается. Конечно, это к лидерам вопрос, которые также это решение постоянно поднимают и обсуждают. Но я думаю, что во время таких обсуждений мы выйдем на достаточно правильный результат. По крайней мере, у меня есть ожидания, что это может так быть", - сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу МВФ, в 2025 году общий государственный долг Украины может достичь 110% ВВП, впервые превысив психологическую отметку в 100%. А совокупный мировой долг к 2027 году вырастет до 117% мирового ВВП.

В январе 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 87,03 млрд грн ($2,93 млрд) и установил новый исторический рекорд, превысив 7 трлн грн. Поскольку долг был частично реструктуризирован, а львиная доля кредитов оформлена на льготных условиях, нагрузка на госбюджет воюющей страны все же снижена, а угрозы дефолта нет.

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