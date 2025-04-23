Такого в истории Украины еще не видели: госдолг может впервые вырасти выше "психологического" уровня

В 2025 году общий государственный долг Украины может достичь 110% от ВВП страны, впервые превысив психологическую отметку в 100%. А совокупный мировой долг к 2027 году вырастет до 117% от мирового ВВП.

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Как сообщает Укринформ, об этом на презентации доклада "Финансовый монитор" 23 апреля сообщил директор Финансового департамента Международного валютного фонда (МВФ) Виктор Гаспар. При этом отмечается, что в прошлом году общий госдолг Украины составлял 89,8%, а в 2021-м, последнем до полномасштабного вторжения России, не превышал 48,9% от ВВП.

Но в следующем году общий долг Украины может начать сокращаться. В МВФ прогнозируют, что соотношение долга к ВВП не только снизится до 108,5%, но и сохранит тенденцию к сокращению.

Также в докладе утверждается, что в следующем году совокупный мировой госдолг вырастет на 2,8 процентных пункта (п.п.), и к 2027 году может достигнуть 117% от мирового ВВП. Это объясняется усилением глобальной неопределенности в связи с ключевыми изменениями в политике, и в частности – постоянно растущих расходов, в том числе на оборону.

"Серия недавних объявлений о пошлинах со стороны США и контрмеры других стран увеличили волатильность на финансовых рынках, ослабили прогноз роста и повысили риски … Мы прогнозируем, что мировой госдолг вырастет на 2,8 п.п. в этом году, более чем в два раза превышая оценки 2024 года, что приведет к росту долга выше 95% от ВВП", – подчеркнули в МВФ.

В отчете также говорится, что к концу десятилетия уровень госдолга может оказаться выше 100% мирового ВВП, а при худшем сценарии уровень совокупного мирового госдолга "может достигнуть 117% ВВП к 2027 году". Это стало бы наиболее высоким показателем со времен Второй мировой войны и превысило бы прежний прогноз почти на 20 п.п.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 87,03 млрд гривен (2,93 млрд долларов) и установил новый исторический рекорд, превысив 7 трлн гривен. При этом долг был частично реструктуризирован, львиная доля кредитов оформлена на льготных условиях, что существенно снижает нагрузку на госбюджет воюющей страны, сама Украина остается надежным заемщиком и сохраняет доверие к кредиторам, а дефолт стране не угрожает.

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