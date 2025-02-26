Украина накопила новые долги: какую сумму придется отдать

Государственный и гарантированный государством долг Украины обновил исторический рекорд – в январе он вырос на 87,03 млрд гривен, или 2,93 млрд долларов. В результате он впервые превысил 7 трлн гривен, несмотря на это долг был частично реструктуризирован, а львиная доля кредитов оформлена на льготных условиях, что существенно снижает нагрузку на госбюджет воюющей страны. Кроме того, Украина остается надежным заемщиком и сохраняет доверие к кредиторам, а дефолт стране не угрожает.

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Согласно данным, обнародованным Министерством финансов, по результатам января 2025 года госдолг Украины составил 7,07 трлн грн, или 168,99 млрд долларов. Это максимальный показатель за всю историю независимой Украины.

Преимущественную часть (72,74% общей суммы) этой суммы приходится на внешний долг – другим странам и международным организациям-кредиторам Украина должна 122,9 млрд долларов. В это же время, внутренний долг государства оценивается в 1,93 трлн грн, или 46,07 млрд долларов (27,26% – от общей суммы).

Структура долгов Украины такова:

государственный долг Украины – 6,78 трлн грн (95,91% совокупной суммы задолженности), или 162,08 млрд долларов;

– 6,78 трлн грн (95,91% совокупной суммы задолженности), или 162,08 млрд долларов; гарантированный государством долг – 289,08 млрд грн (4,09%), или 6,91 млрд долларов.

Как уже сообщалось, прирост госдолга Украины за годы войны в большинстве своем обеспечили внешние официальные ссуды от ЕС, макрофинансовых организаций, правительств стран-союзниц. То есть, этот долг предоставляется на льготных условиях с низкими процентными ставками или на условиях компенсации ставки самим заемщиком на длительный срок и значительным льготным периодом обслуживания.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году поступления от приватизации в бюджет Украины достигли рекордной отметки в 11,1 млрд грн. Самыми дорогими объектами стали гостиницы "Казацкий" и "Украина", а также АО "Объединенная горно-химическая компания", обеспечившая большую часть доходов.

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