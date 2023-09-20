Бюджет-2024 пытались заблокировать: проект официально представили в Раде

В Верховной Раде Украины состоялось официальное представление проекта бюджета на 2024 год. Этот этап не требует голосования, однако часть нардепов пыталась заблокировать прохождение документа. Им это не удалось.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил, что депутаты из "Европейской солидарности" выносили на рассмотрение зала вопрос об отклонении проекта госбюджета-2024. Впрочем, это предложение набрало лишь 44 голоса при необходимых 226 и никак не повлияло на бюджетный процесс.

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Первый раз нардепы будуть голосовать за бюджет-2024 уже в октябре. "Все. Бюджет 2024 представлен... До 1 октября народные депутаты представляют свои предложения и до 20 октября состоится первое голосование за Бюджет с предложениями депутатов", – объяснил Железняк.

Бюджет-2024: главные показатели, зарплаты, пенсии

Смета разработала с учетом рекордных расходов (львиная доля – на оборону) и самого большого в истории Украины дефицита бюджета. При этом ожидается, что цены в 2024 году вырастут на 10,8% (в 2022-м было 26,6%), а ВВП увеличится на 5%.

Также Украина планирует оформить внешние кредиты на 1,5 трлн грн. Их нельзя направлять на финансировании армии, поэтому на оборону все внутренние поступления (налоги, акцизы, дивиденды от госкомпаний и т. д.).

А расходы на нацбезопасность и оборону – не малые. Они составят 1,69 трлн грн, это более половины от общих расходов (3,3 трлн грн).

Несмотря на все военные и экономические трудности, в бюджете все же заложено повышение минимальной зарплаты. В 2024 году ее повысят дважды:

в январе до 7100 грн (с 6700 грн)

июле – до 8000 грн.

Пересмотрят также и прожиточный минимум, который напрямую влияет на размер минимальный пенсий и ряда других выплат. Так, минимальная пенсия увеличится в 2024-м с 2093 до 2361 грн.

Планируется и масштабная индексация пенсий. Ее хотят провести в марте (хотя Кабмин имеет право этого не делать). При этом пенсии украинцев обещают повысить по-новому: с учетом пенсионных баллов, чтобы уравнять "старые" и "новые" выплаты.

Также увеличится гарантированная выплата для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу. После 65 лет они должны будут получать не менее 2680 грн.

Прочем, от социальных стандартов зависят не только выплаты, но и налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). В результате повышения минимальной зарплаты ЕСВ изменится так:

1562 грн – с января по июль 2024-го;

1760 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров утвердил проект бюджета-2024 и внес его в Раду в крайний срок, предусмотренный законодательством, 15 сентября. Законопроект зарегистрирован под № 10000.

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