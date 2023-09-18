Украинцам повысят пенсии по новым правилам: зачем нужны "пенсионные баллы"

В Украине в 2024 году будет проведена массовая индексация пенсий по новым правилам. Выплаты будут повышать с учетом т.н. пенсионных баллов. В результате хотят убрать диспропорцию и сравнять пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых много лет назад, с выплатами новых пенсионеров. Средняя пенсия в результате должна превысить 6000 грн.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Вводится система баллов, когда пенсия становится справедливой", – объяснил он.

Сейчас люди, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты, чем те, кто давно находится на заслуженном отдыхе. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии заложены показатели средней зарплаты, которая значительно отличается в разные периоды.

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К примеру, если два человека отработали на одной должности одинаковое количество лет, но один человек вышел на пенсию в 2001 году, а второй вышел на пенсию с 2022 года, то у второго пенсия будет в районе 5,5-6 тыс. грн, а у первого – всего 3,6-3,7 тыс. грн.

"Огромная разница. Мы хотим диспропорцию убрать. Вводим баллы, и у людей – в первую очередь учителей, врачей, у кого были стабильные средние заработные платы, – у них зарплаты сравняются, и у людей, которые раньше выходили на пенсию, пенсии подтянутся до современного уровня", – сказал премьер.

Он отметил, что такой подход будет действовать и дальше, когда уровень пенсии будет одинаков для всех, независимо от года выхода на пенсию. По словам Шмыгаля, благодаря этой реформе средняя пенсия в Украине превысит 6 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уже анонсировал весеннюю индексацию пенсий. Тем не менее аналогичная позиция Кабмина тогда не была озвучена и оставался шанс, что правительство воспользуется правом не повышать пенсии во время военного положения.

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