Кабмин утвердил бюджет-2024 с рекордными расходами: что будет с ценами, зарплатами и пенсиями

Кабинет министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 года к первому чтению. Проект документа с рекордными за всю историю Украины расходами (однако также и с повышением "минималки") уже утвержден.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как уточнил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), документ будет зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября – в крайний срок предусмотренный законодательством – под № 10000. Текст законопроекта в общем доступе пока отсутствует, однако уже известны основные параметры главной сметы страны на следующий год.

Ожидается, что ВВП Украины в 2024 году увеличится на 5%. Это не позволит приблизиться к уровню, который был в 2021-м, до начала полномасштабной войны.

Видео дня

Инфляция ожидается на уровне 10,8%. То есть рост цен в Украине будет продолжаться, однако его темпы значительно снизятся по сравнению, к примеру, с 2022-м, когда годовая инфляция достигала 26,6%.

Главная проблема бюджета напрямую связана с полномасштабной войной, которую развязала Россия. Это глубокий дефицит, который возможно покрыть только за счет международной поддержки, и гарантий такой поддержки на данный момент нет.

Так, доходы бюджета предусмотрены в размере 1,746 трлн грн, а расходы – аж 3,308 трлн грн. То есть дефицит составляет 1,531 трлн грн. Больше половины расходов направят на оборону страны.

"В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – производство оружия в Украине. И на дроны, причем и на покупку того, что необходимо за границей, и на украинское производство", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, который провел совещание по вопросам бюджета-2024 с представителями Кабмина.

Зарплаты и часть пенсий все равно поднимут

Предполагается, что, несмотря на серьезные трудности, в Украине все же будут расти зарплаты. Средняя зарплата в следующем году, согласно расчетам Минфина, составит 21 852 грн.

В самом бюджете заложено повышение минимальной зарплаты. В 2024 году ее повысят в январе с 6700 до 7100 грн и в июле – до 8000 грн.

Пересмотрят также и прожиточный минимум. А к нему привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т. д. К примеру, минимальная пенсия увеличится в 2024-м с 2093 до 2361 грн.

Также увеличится гарантированная выплата для украинских пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. По закону в 2023 году они должны будут получать не менее 2680 грн.

Однако в Украине от размера социальных стандартов зависят и налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Так, в результате повышения минимальной зарплаты единый социальный взнос изменится таким образом:

1562 грн – с января по июль 2024-го;

1760 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го.

Приоритеты бюджета-2024 – куда пойдут деньги

Как объяснил глава правительства Денис Шмыгаль ключевой акцент проекта – оборона и безопасность. На это направление пойдет более половины всех ресурсов бюджета – 1,685 трлн грн.

"Сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны", – отметил Шмыгаль.

Второй приоритет – это социальная сфера. Расходы бюджета на нее составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третий приоритет – медицина и образование. На сектор образования предлагают выделить 179 млрд грн (плюс 23 млрд к текущему году), а на медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

Четвертый приоритет – поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличены вдвое – с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Пятый приоритет – это восстановление экономики. "Никакого повышения налогов не предполагается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов – работа, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя", – заявил Шмыгаль.

"Мы делаем очень важный экономический акцент в бюджете. Мы добавляем стимулирование экономики: производств, рабочих мест, инвестиций – того, что нужно, чтобы Украина могла быстрее восстановиться... Абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, определить время завершения этой войны – нашей победой. Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика, которая сможет давать украинцам необходимые рабочие места. Социальные функции государства, которые должны выполняться. Государственный функционал, прежде всего цифровой функционал, который должен становиться более современным, чем где бы то ни было в Европе. Это все наши инструменты, чтобы приблизить победу Украины", – резюмировал президент Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2024 году, вероятно, все же планируют провести ежегодную индексацию пенсий. По крайней мере, такой вариант анонсировал президент Владимир Зеленский. И все же окончательное решение еще не принято – остается вероятность, что Кабмин воспользуется правом не повышать пенсии во время военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!