'Я не хотел выглядеть дураком': Трамп прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с Украиной

Благодаря т.н. сделке о недрах с Украиной Соединенные Штаты в теории могут получить "гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", заявил американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что настаивал на подписании документа, "чтобы не выглядеть дураком".

Видео дня

Республиканец впервые прокомментировал заключенное Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина в эфире NewsNation. Трамп утверждает, что хотел сделку, потому что "хотел быть защищенным".

Когда у него спросили, может ли соглашение каким-либо образом сдержать кремлевского диктатора Владимира Путина, он быстро ответил: "Ну, это может быть так".

"Сегодня мы заключили сделку, по которой, знаете ли, теоретически мы получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов. Но я хотел быть защищенным. Я не хотел оказаться там и выглядеть дураком", – заявил президент.

Он снова заверял, якобы США потратили на Украину 350 миллиардов, а Европа – гораздо меньшую сумму.

Трамп добавил, что во время встречи перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что "было бы очень хорошо", если бы он подписал соглашение, поскольку "Россия намного больше и намного сильнее".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Киев и Вашингтон официально подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Договор еще должен пройти ратификацию в Верховной Раде – без этого реализации документа не будет. Кроме того, ожидается подписание еще двух технических соглашений, более детальных (по состоянию на 1 мая они еще не были полностью согласованы).

– Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что предусматривает документ, заключенный с Соединенными Штатами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!