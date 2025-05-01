"Я не хотел выглядеть дураком": Трамп прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с Украиной
Благодаря т.н. сделке о недрах с Украиной Соединенные Штаты в теории могут получить "гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", заявил американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что настаивал на подписании документа, "чтобы не выглядеть дураком".
Республиканец впервые прокомментировал заключенное Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина в эфире NewsNation. Трамп утверждает, что хотел сделку, потому что "хотел быть защищенным".
Когда у него спросили, может ли соглашение каким-либо образом сдержать кремлевского диктатора Владимира Путина, он быстро ответил: "Ну, это может быть так".
"Сегодня мы заключили сделку, по которой, знаете ли, теоретически мы получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов. Но я хотел быть защищенным. Я не хотел оказаться там и выглядеть дураком", – заявил президент.
Он снова заверял, якобы США потратили на Украину 350 миллиардов, а Европа – гораздо меньшую сумму.
Трамп добавил, что во время встречи перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что "было бы очень хорошо", если бы он подписал соглашение, поскольку "Россия намного больше и намного сильнее".
Как сообщал OBOZ.UA:
– Киев и Вашингтон официально подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Договор еще должен пройти ратификацию в Верховной Раде – без этого реализации документа не будет. Кроме того, ожидается подписание еще двух технических соглашений, более детальных (по состоянию на 1 мая они еще не были полностью согласованы).
– Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что предусматривает документ, заключенный с Соединенными Штатами.
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