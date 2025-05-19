США вернут пошлины на импорт: у Трампа объяснили, какие страны будут наказаны

Президент США Дональд Трамп планирует ввести принятые ранее повышенные пошлины на импорт для торговых партнеров страны, которые не достигнут торговых соглашений в течение 90-дневной паузы, объявленной в апреле. Поэтому он призвал другие страны к "добросовестным" переговорам с американской администрацией.

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Об этом министр финансов Скотт Бессент заявил на телеканале CNN 18 мая. При этом, он не сказал, как быстро тарифные ставки могут вернуться к согласованному уровню.

"Президент Трамп предупредил их, что если они не будут вести переговоры добросовестно, то вернутся к уровню 2 апреля (день когда США объявили о новых пошлинах. – Ред.)", – сказал глава Госказначейства США.

При этом, какие именно переговоры можно назвать "добросовестными" он не объяснил. Впрочем политик отметил, что сейчас у США есть 18 важных торговых партнеров, на укреплении соглашений с которыми Белый дом сосредоточен больше всего.

"Есть много меньших торговых отношений, по которым мы можем просто дети до определенного уровня ставки. У меня также есть ощущение, что мы заключим много региональных соглашений – "это ставка для Центральной Америки", "это ставка для этой части Африки", – пояснил Бессент логику Белого дома.

Кроме того, он назвал переговорной тактикой американской администрации "стратегическую неопределенность". "Если мы дадим слишком много определенности другим странам, то они будут играть с нами в переговорах. Я уверен, что в результате и продавцы, и американский народ, и американские работники окажутся в лучшем положении", – сказал Бессент.

В дополнение он отметил, что, несмотря на торговую напряженность в отношениях с Китаем, розничным продавцам не следует беспокоиться из-за высоких сборов. Ведь Соединенные Штаты "будут продолжать торговать с Китаем теми видами продукции, о которых говорят эти малые предприятия, с более низкими пошлинами".

Но все же американскому министру финансов пришлось признать, что, несмотря на призывы Трампа к торговым сетям "проглотить пошлины", некоторые сборы все же переложат на покупателей. В частности об этом Бессента предупредил генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в течение ближайших недель торговая война США может набрать новые обороты – Дональд Трамп объявил о планах по новым пошлинам для импортных товаров. Пока неизвестно, что это за товары и какие ставки сборов обсуждаются в американской администрации.

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