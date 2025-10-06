Будет ли резкое изменение курса доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (10 октября) он будет находиться в пределах от 40,7 до 41,85 грн. Вечером же 6 октября там покупают валюту по 41,1 грн, а продают по 41,55 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн. Вечером же 6 октября же там определили стоимость доллара в средние 40,9/41,34 грн (покупка/продажа).

"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20-25 копеек. А в оптовых обменных пунктах – в пределах 15-20 копеек, – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшую неделю на курсовую ситуацию в Украине будет влиять ряд факторов. Среди них:

Начало отопительного сезона.

Пока только для части объектов социальной инфраструктуры. В частности, больниц, школ и т.п.

Однако уже это, а также "приближение массового подключения потребителей к отоплению с середины октября", по словам Козырева, требует от газовых госкомпаний, энергетиков и коммунальщиков дополнительных затрат – на закупку энергоносителей, оборудования и запчастей для обеспечения качественной работы инфраструктуры.

"Причем часто закупки проводятся в пожарном порядке, периодически добавляющем на межбанке крупных покупателей валюты. И это не только влияет на объемы межбанка, но и добавляет нервозности во время торговых сессий. В результате это тоже минус для гривни", – объяснил аналитик.

Сбор урожая и сопровождающее это поступление валютной выручки.

По словам Козырева, за первое полугодие экспорт украинской аграрной продукции составил около 11,3 млрд долларов. А всего за 2025 год аграрии рассчитывают продать около 20 млрд долларов.

"Часть этих средств уже была получена и в третьем квартале этого года, по которому еще окончательных цифр нет. Но даже по предварительным прогнозам, на около 2-3 млрд долларов запада валютной выручки аграриям в октябре-начале ноября этого года можно рассчитывать", – рассказал аналитик.

В то же время, констатировал он, для завершения кампании по сбору урожая и подготовки к посевной аграриям нужна гривня. А потому "не менее половины из указанных прогнозных значений валютной выручки" будут оперативно продаваться компаниями на торгах.

"Это подстрахует гривну на межбанке уже в ближайшее время и закроет часть потребностей в валюте со стороны энергетиков, то есть без участия Нацбанка. Следовательно, и сэкономит ему резервы. Это позитив для нацвалюты", – констатировал Козырев.

Военная ситуация.

В частности, увеличение напряженности на фронтах, а также ​​увеличение количества обстрелов Россией гражданской и критической инфраструктуры нашей страны. Что, по словам Козырева, "психологически и экономически работает против гривни".

Дело, отмечается, в том, что эти факторы ограничивают деловую активность многих компаний в Украине. И заставляют правительство и бизнес тратить дополнительные средства на восстановление объектов.

"Немалые деньги тратятся на дополнительные закупки импортного оборудования для восстановления поврежденных объектов. Что увеличивает объем спроса на валюту на межбанке и этим давит на курс нацвалюты", – объяснил аналитик.

Увеличение объемов покупки валюты и интервенции Нацбанка.

В начале октября украинцы начали активнее покупать валюту на рынке. Что привело к росту негативного сальдо между объемами валюты, которые граждане сдают и приобретают.

В целом же, заключил он, "давление на гривну на этой неделе усилится". Однако, заверил аналитик, даже в случае существенного проседания доллара по отношению к евро на внешних рынках на возможных негативных новостях вокруг шатдауна в США или других геополитических событий в Украине, "Нацбанк будет прилагать максимальные усилия для удержания курса доллара от серьезных колебаний".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Ведь, констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка. Который, в частности, в настоящее время имеет рекордные резервы, оцениваемые в более чем 40 млрд долларов.

