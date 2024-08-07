Будет ли масштабный кризис, который приведет к росту безработицы: украинцам объяснили ситуацию на глобальных рынках

В течение последних трех недель глобальные фондовые рынки "похудели" на 6,4 трлн долларов, а падения акций крупнейших мировых компаний, произошедшее 5 августа вызвали страх "даже у хладнокровных". Все это может стать привести к глобальному кризису, последствия которой в значительной мере отобьются на Украине – в частности, может произойти рост безработица и девальвация гривни.

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Об этом шеф-редактор OBOZ.UA Орест Сохар написал в своем телеграмм-канале "Орестократия". Отметив: во время падения акций "паника драйвила на рынке всего мира".

"Трейдеры уже были в ожидании краха американской экономики: крупнейшие компании США потеряли до 2 трлн долларов капитализации. Японский фондовый рынок упал на 12% (такого не было еще со времен 1987 года), десятки крупнейших компаний мира потеряли сотни и сотни миллиардов долларов. Даже биткоин, считавшийся альтернативной валютой, обвалился на 20%", – напомнил он о том, что происходило.

При этом подчеркнув: на вопрос "что случилось" нормального объяснения нет. Есть только предпосылки, прогнозы и ряд возможных гипотез по поводу причин падения рынков.

В частности, "первым флажком" был отчет о катастрофическом состоянии рынка труда США. Который зафиксировал колоссальный рост безработицы.

"Все это – предпосылки для стагнации экономики Штатов. Ведь граждане (точнее, потребители) начинают покупать и потреблять меньше, и как следствие сокращается производство всего и вся", – говорится в анализе.

Следующая серия "красных флажков", отмечается, проявилась из-за "завышенных и неоправданных ожиданий от искусственного интеллекта" – в который было вложено много миллиардов. Доказательство этому – полугодовые отчеты технологических гигантов Amazon, Apple или Intel и др., "ставшие разочарованием сезона".

Дело в том, объясняется, что интерес инвесторов к ИИ обернулся скептицизмом. А потому они "начали продавать активы для покрытия своих убытков".

"Однако все эти плохие новости только дополнение к сплошной нестабильности в мире. Глобальные кризисы происходят не только на финансовых рынках, но и в политической плоскости, прямо влияющей на экономические процессы. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, война в Украине, максимально нестабильная ситуация в США накануне выборов… Все это может снова погрузить мир в период большого кризиса времен 2008 года", – говорится в анализе.

Кризис поставили на паузу?

Впрочем, подчеркивается, не исключено, что ситуация может стабилизироваться. Что отложит кризис на неопределенный срок.

Дело в том, что после долгого периода роста на хайпе, брокеры начали распродажу активов. То есть сложились предпосылки для "достаточно естественного падения".

"Значит, нынешний обвал – это очередная органическая "коррекция". И следует рассчитывать на снижение стоимости акций после необоснованного "перегретого" ожиданиями рынка, после чего биржи вернутся к стабильному развитию", – объяснил аналитик.

Кроме того, подчеркнул он, США "сделали все возможное, чтобы успокоить рынки". При этом:

фондовые индексы азиатского и американского рынков растут;

биткоин приходит в себя после падения.

Тем не менее, эти действия, подчеркивается, не вернули мир к стабильности. А потому "есть ощущение, что гигантский гребень кризисной волны просто остановили в максимально высокой точке и поставили на паузу".

"Все вышеперечисленные причины могут стать спусковым крючком для глобального кризиса, а не просто коррекции. Ситуация – как экономическая, так и геополитическая – работает на пессимистический сценарий, и настоящий обвал может случиться. Вопрос только – когда", – резюмируется в анализе.

Что будет с Украиной

Украину же последствия мирового кризиса, отмечается, тоже затронут. В частности, по мнению аналитика, произойдет падение экспорта – ведь "замедление мировой экономики снизит спрос на украинский экспорт, особенно металлургию и аграрную".

Кроме того, страну в таком случае будет ожидать уменьшение финансовой поддержки и сокращение [ожидаемых] инвестиций. А также:

рост безработицы.

девальвация гривни.

увеличение государственного долга.

Как сообщал OBOZ.UA, фондовый рынок в США открылся 5 августа в красной зоне, поддержав глобальный тренд. На этом фоне стоимость самых дорогих компаний мира – Nvidia и Apple – снизилась тогда на сотни миллиардов долларов.

Обвал затронул и крипторынок. В ночь на 5 августа стоимость биткоина упала ниже $50 тыс. за 1 BTC.

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