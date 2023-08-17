Без возвращения беженок Украина не сможет восстановить экономику: к чему готовиться

Украина может терять 20 млрд долларов в год, или 10% годового довоенного ВВП, если беженки не вернутся домой, подсчитал Александр Исаков из Bloomberg Economics. Уже сейчас украинский рынок труда столкнулся с аномальной ситуацией – масштабным дефицитом кадров.

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Наталья Слинько, операционный директор grc, рассказывает OBOZREVATEL: с каждым месяцем дефицит сотрудников становится все более заметным. И речь идет не только о рабочих профессиях, но и о специалистах высокой квалификации. Например, до полномасштабной войны в Украине не было проблем с поиском бухгалтеров. Сейчас же найти профессионала с опытом работы от 3 лет крайне сложно.

"Не комплектуются целые цеха, не выпускается продукция", – говорит Слинько. И ситуация будет обострятся и дальше. Вероятно, демобилизация после войны также не повлияет значительно на рынок труда. Украине не будет хватать как минимум 4,5 млн человек, чтобы быстро восстанавливать инфраструктуру и экономику в целом.

Самый простой способ – вернуть беженцев. Стоит также отметить, что украинцы, которые выехали в ЕС, США и другие страны, получили временный статус как люди, спасающие свою жизнь от полномасштабной войны. После окончания войны они должны вернуться в страну. И хотя не все украинцы собираются возвращаться, отмена статуса временной защиты вынудит часть беженцев вернутся в Украину.

Людмила Слюсар, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при Национальной академии наук, рассказывает: главным фактором возвращения беженцев выступает вопрос безопасности. Война должна закончиться без перспектив повторения, угроз обстрелов и нападения. Но помимо этого, играет роль и экономический фактор.

Если экономика не будет восстанавливаться, воссоединение семей может произойти не внутри страны – вместо этого мужчины поедут в ЕС к своим женам и детям. И это огромный риск. Директор общественной организации "Институт будущего" Вадим Денисенко на своей странице в Facebook предложил в течение трех лет после окончания войны запретить мужчинам покидать страну без уважительной причины. Теоретически это могло бы воспрепятствовать воссоединению семей за границей. Вот только такая инициатива нарвалась на масштабную критику со всех сторон. А в самом "институте" инициировали отставку Денисенко. Общество новые запреты не поддержит.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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