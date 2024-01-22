Без поездов, самолетов и даже автобусов: Украина на 50 лет полностью запретит транспорт в Россию

Украина собирается ввести против России транспортные санкции на 50 лет. Они предусматривают полное прекращение на пять десятилетий любого сообщения с агрессором – автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного.

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Соответствующее распоряжение № 39-р принял Кабинет министров Украины 19 января 2024 года. Документ предусматривает внесение предложения о транспортных санкциях на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Именно СНБО будет принимать окончательное решение.

В документе детально прописаны все предложения, которые будут доработаны в соответствии с законом "О санкциях". Это:

1. Запрет воздушного сообщения

Речь идет о запрете прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами и/или эксплуатантами которых являются юридические лица-резиденты РФ.

2. Автотранспортные ограничения

Они включают запрет въезда в Украину автобусов и грузовых автомобилей, зарегистрированных на территории РФ.

3. Ж/д запреты

Санкции предусматривают запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогами РФ.

4. Запреты для водного транспорта

Предусмотрен запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины для целого ряда судов. Это:

корабли под флагом Российской Федерации;

суда, собственниками или судовладельцами которых являются граждане РФ, а также юрлица, зарегистрированные на территории РФ, или юрлица, конечными бенефициарами, членами или акционерами которых являются граждане РФ, физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;

суда, которые заходили в порты на временно оккупированных территориях Украины;

корабли, которые находятся под наблюдением учреждений "Российский морской регистр судоходства" и "Русский речной регистр".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против физических и юридических лиц из РФ или связанных с ней. Речь идет о 181 компании и 185 лицах (в основном гражданах страны-агрессора), среди которых, в частности, соратники Рамзана Кадырова Апти Алаудинов и Рамзан Цицулаев.

Кроме того, депутаты Верховной Рады Украины поддержали постановление об утверждении решения СНБО. В нем идет речь о введении секторальных экономических и других санкций на 50 лет в отношении РФ и Беларуси в оборонно-промышленной сфере.

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