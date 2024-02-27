Бензоколонка без бензина: Россия прекращает экспорт топлива после серии атак на НПЗ

Россия с 1 марта вводит новый запрет на экспорт бензина – спустя менее чем полгода после отмены предыдущих ограничений. Причиной снова стал дефицит топлива на внутреннем рынке. На этот раз нехватка возникла после серии аварий и атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

О введении экспортного эмбарго заявили представители вице-премьера РФ, министра энергетики страны-агрессора Александра Новака. Запрет будет действовать в течение полугода.

Эмбарго будет касаться всех видов бензина и подавляющего большинства экспортных направлений. Исключением станут только страны-члены Евразийского экономического союза, Монголия, Узбекистан и аннексированные территории Грузии.

Также российские НПЗ с 1 марта обяжут продавать 16% дизельного топлива на бирже. Сейчас эта обязанность установлена на уровне 12,5% от общего объема.

В РФ не скрывают, что ограничения связаны с дефицитом топлива, хоть и не заявляют об этом прямо. Согласно заявлениям представителей власти, запрет вводят, чтобы "удержать цены в сезон возросшего спроса на горючее на фоне сокращения производства".

Россия после атак дронов на НПЗ только в январе-2024 лишилась 37% экспорта бензина. Местные эксперты уже сравнивали ситуацию с прошлогодними ударами самой РФ по украинской энергетике и отмечали, что теперь "настал черед России".

Серия атак на НПЗ началась с ударов по объектам "Роснефти" и "Новатэка" в различных регионах России. Также в Ярославле беспилотный летательный аппарат упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Это привело к серьезным последствиям, включая пожар на Туапсинском НПЗ "Роснефти", который вынудил предприятие прекратить производство.

Предыдущий запрет на экспорт автомобильного топлива РФ вводила в конце сентября 2023 года из-за стремительного роста внутренних цен на бензин и дизель. В начале осени-2023 в некоторых регионах РФ даже возник дефицит горючего.

Эти ограничения были сняли в середине ноября-2023. Россия не раскрывает данные о том, сколько валютной выручки было недополучено из-за запрета. Однако следует учитывать, что продукция нефтепереработки является одной из важных экспортных отраслей для РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабной войны против Украины Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день. По итогам 2023 года из ФНБ было потрачено почти 4 трлн рублей, и теперь в его так называемой ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось только 5 триллионов.

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