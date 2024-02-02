"Настал черед России оказаться целью": РФ лишилась уже 37% экспорта бензина из-за ударов дронов по НПЗ

Россия в январе 2024 года потеряла 37% экспорта бензина и 23% экспорта дизельного топлива. Неутешительную статистику связывают с атаками беспилотников на крупных объектах нефтегазовой инфраструктуры страны-агрессора. Местные эксперты уже сравнивают ситуацию с прошлогодними ударами самой РФ по украинской энергетике и отмечают, что теперь "настал черед России".

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные минэнерго РФ. Отмечается, что "инциденты" на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) России повлекли за собой значительное снижение объема нефтепродуктов на зарубежные рынки, что ведет к общему сокращению экспорта ведущих нефтяных компаний.

Интересно, что в самом минэнерго РФ косвенно даже не отрицают влияние атак на экспорт, хотя и прямо его не признают. Российские власти уверяют, что причиной обвала экспорта стали "внеплановые ремонты" на нефтеперерабатывающих заводах.

Также там указывают на потребность обеспечить топливом внутренний рынок РФ. Что в принципе логично, учитывая, что остановка НПЗ обычно приводит к нехватке топлива. Впрочем, пока минэнерго РФ заявляет, что, несмотря на сокращение экспорта, внутренний рынок не столкнулся с проблемами.

Однако, по словам эксперта Фонда Карнеги Сергею Вакуленко, продолжение ударов по НПЗ может привести к серьезным трудностям для экономики и обороноспособности страны-агрессора. "Россия пыталась добиться чего-то подобного, атакуя украинскую электроэнергетику зимой 2022-2023 годов. Целью были уязвимые трансформаторы украинских электростанций в расчете, что Украина не сможет достаточно быстро ремонтировать и заменять их... Теперь настал черед России оказаться целью подобных атак", – констатировал Вакуленко.

Напомним, серия атак началась с ударов по нефтяным объектам, таким как терминалы "Роснефти" и "Новатэка" в различных регионах России. Также в Ярославле беспилотный летательный аппарат упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС".Это привело к серьезным последствиям, включая пожар на Туапсинском НПЗ "Роснефти", который вынудил предприятие прекратить производство.

Как рассказывал OBOZ.UA, постепенно война перемещается на территорию России, и это неизбежный процесс, который будет только возрастать в геометрической прогрессии. Беспилотники, летающие над головой, горящие военные и промышленные объекты становятся все более привычным явлением, заставляя рядовых россиян обратить внимание на войну, которую многие предпочитают игнорировать.

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