У России заканчиваются деньги на черный день: сколько осталось

За почти 2 года полномасштабной войны Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день. По итогам 2023 года из ФНБ было потрачено почти 4 трлн рублей – и теперь в его так называемой ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось только 5 триллионов.

Видео дня

В то же время, в "состав" фонда входит еще и неликвидная часть. И в целом, по данным росСМИ, общая наполненность ФНБ уменьшилась на 12%, до 12 трлн рублей. Впрочем, неликвидную часть, которая превышает ликвидную, государство может только инвестировать, поэтому влить эти деньги в экономику не получится.

"На сайте минфина сказано, что стратегия фонда консервативная, а вложения ориентированы на долгосрочный доход. Но на деле в последние годы минфин просто спасает стратегические предприятия, которые по тем или иным причинам оказались в тяжелой ситуации", – объяснили аналитики.

При этом они подчеркнули: из-за развязанной ими войны, российским властям пришлось изменить правила наполнения ФНБ, который изначально был призван снизить зависимость российской экономики от цен на сырье. Так, по задумке:

если нефть дорожает, то власти РФ должны скупать валюту и откладывать ее в фонд;

если она дешевеет, накопленную валюту разрешалось тратить, в первую очередь на пенсии.

Однако после вторжения в Украину и введения санкций на российскую нефть, цена стала слишком подверженной резким колебаниям стоимости. Также стал менее предсказуем курс рубля. В итоге:

старое бюджетное правило отменили;

в 2023 году придумали новое: оно было привязано не к стоимости нефти, а к необходимому объему нефтегазовых доходов бюджета – теперь резервы можно пополнять, если казна получит от продажи сырья 8 трлн рублей за год.

Почему у России становиться меньше денег на черный день

Как объяснили аналитики, во время первой половины 2023 года российская нефть торговалась с о скидкой по отношению к другим маркам, курс рубля был относительно крепким, поэтому необходимые объемы не добирались – и валюту из ФНБ продавали. Однако летом ситуация изменилась: цены подросли, рубль ослаб – и власти были готовы наконец пополнять "кубышку".

"Но после мятежа Пригожина курс доллара взлетел до 100 рублей. И дополнительный спрос на валюту еще сильнее ускорил бы девальвацию, поэтому ФНБ не пополнялся", – рассказали они.

В то же время, из-за необходимости финансировать дорогую войну – "статьи "Национальная оборона" и "Национальная безопасность" выросли на 60% по сравнению с 2021-м" – траты бюджета превысили установленную законом норму на 3 трлн рублей. Кроме того, выше прогнозов оказался и бюджетный дефицит.

При этом сбор новых придуманных налогов и благоприятная ситуация с ненефтегазовыми поступлениями не смогли исправить ситуацию – и в декабре минфин РФ:

продал из ФНБ полмиллиарда евро, 115 миллиардов юаней и 232 тонны золота;

полученные 2,9 трлн рублей забрал на покрытие дефицита.

"В итоге ликвидная часть ФНБ сократилась до 5 трлн рублей, хотя до начала войны составляла почти 9 триллионов. ... На новый кризис масштаба 2020 или 2022 года этой суммы уже не хватит", – констатировали аналитики.

У России заканчиваются деньги на черный день?

Впрочем, отмечается, ФНБ – "это лишь часть российских резервов". Поэтому утверждать, что у России заканчиваются деньги на черный день некорректно. Тем не менее, по поводу будущего фонда действительно есть немало сомнений.

"Формально, если сохранить те же темпы расходов, ликвидная часть фонда будет исчерпана уже в 2025 году. ... После выборов [президента РФ в марте-2024] эксперты ждут новых санкций и, как следствие, проблем для экономики, которые могут потребовать новых раундов финансирования", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам западных экспертов, экономика России может не выдержать растущих расходов на фоне ограниченного предложения и растущей инфляции. Причина – пребывание в состоянии опасного перегрева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!