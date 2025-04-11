Банки заметно переписали курс: что произошло с долларом в Украине
В украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. В полдень 11 апреля они определили его в средние 41,1/41,7 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,56-41,8 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,56 грн;
- Райффайзен Банк – 41,56 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Універсал Банк – 41,75 грн;
- Сенс Банк – 41,7 грн;
- Укрсиббанк – 41,69 грн;
- Таскомбанк – 41,75 грн;
- абанк – 41,8 грн;
- Прокредит Банк – 41,65 грн.
Покупают же они ее по 40,75-41,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 40,96 грн;
- Райффайзен Банк – 41,1 грн;
- ПУМБ – 41,1 грн;
- Універсал Банк – 40,75 грн;
- Сенс Банк – 41,25 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- Таскомбанк – 41,05 грн;
- абанк – 41,1 грн;
- Прокредит Банк – 41,2 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Переписали курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 40,73/41,33 грн (покупка/продажа), что:
- на 5 коп. ниже в покупке;
- на 2 коп. в продаже.
Прогноз курса доллара на следующую неделю
В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в прогнозе для OBOZ.UA отметил, что на следующей неделе (14-20 апреля) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 40,7-41,5 грн. Таким образом:
- в банках ожидается снижение курса как в покупке, так и в продаже;
- в обменниках – снижение в покупке и рост в продаже.
"На следующей неделе мы ожидаем, что тенденция постепенного уравновешивания спроса и предложения на рынке сохранится: уменьшится давление экспортеров. Кроме того, мы не исключаем, что наличный курс продолжит держаться несколько ниже межбанковского", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам же руководителя аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, ввод президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, не приведет к резким изменениям курса доллара в Украине. Ведь США не являются значительным импортером Украины. А ключевым фактором, влияющим на обменный курс в стране (в частности, доллара), является состояние ее экономики.
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