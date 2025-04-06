Как пошлины Трампа повлияют на Украину: что будет с курсом доллара

Ввод президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, не приведет к резким изменения курса доллара в Украине. Дело в том, что США не являются значительным импортером Украины. А ключевым фактором, влияющим на обменный курс в стране (в частности, доллара) является состояние экономики страны.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель аналитического департамента "Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева. Она отметила:

В 2024 году экспорт украинских товаров в Соединенные Штаты составил всего 2,2% от общего объема экспорта страны.

В связи с этим существенного прямого влияния на Украину пошлины Трампа не окажут.

Впрочем, признала Мустафаева, на мировых рынках новые пошлины вызвали "некоторую турбулентность". А потому изменение ситуации на них все же может отразится на Украине.

Причиной же этого, по ее словам, является влияние налоговых пошлин на закупки товаров странами, в которые Украина поставляет значительную часть своей продукции. Прежде всего, отмечается, речь идет о членах ЕС, "в которые по результатам 2024 года было экспортировано 57% товаров от общего объема экспорта Украины".

Впрочем, подчеркивает эксперт, это влияние "не будет мгновенным". Ведь:

Сейчас страны могут начать "выторговывать" для себя лучшие таможенные условия – "некоторые лидеры европейских стран уже заявили об этом".

Уровень контрмер от ЕС может повлиять на решение Трампа, который "может так же легко отменить пошлины, как и ввел, или, например, уменьшить их".

Чисто экономический эффект от введения пошлин может растянуться на несколько месяцев.

В то же время, подчеркнула Мустафаева, в настоящее время ключевым фактором, влияющим на обменный курс в Украине является состояние ее экономики в условиях полномасштабной войны. А потому, каким будет курс гривни, зависит:

от сроков и результатов окончания войны;

объемов международной помощи, поддерживающей государственный бюджет.

"Также не стоит забывать, что сейчас в Украине на валютном рынке действует режим управляемой гибкости. То есть, НБУ с помощью корректировки учетной ставки и периодических валютных интервенций удерживает равновесие на валютном рынке и обеспечивает относительную стабильность гривны. Поэтому резких смен курса, на мой взгляд, в ближайшей перспективе не будет", – резюмировала Мустафаева.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мустафаева отмечала, что в апреле на валютном рынке Украины не ожидается значительных изменений. По прогнозу, при сохранении текущих тенденций, ситуация будет похожа на мартовскую. А потому в ближайшее время украинцам не стоит опасаться валютного кризиса.

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