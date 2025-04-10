Украинцам следует ожидать новый курс: что могут сделать с долларом в банках

В украинских банках прогнозируется ощутимое изменение курса наличного доллара. По ожиданиям на следующей неделе (14-20 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 40,7-41,5 грн. В то же время вечером 10 апреля банки покупают доллар по среднему курсу 41,05 грн, а продают по 41,6 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

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В обменниках же ожидается снижение курса в покупке и рост в продаже. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 40,7-41,5 грн.

Вечером же 10 апреля они покупают доллар в среднем по 40,85 грн. А продают по 41,35 грн.

В то же время, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн. в банках и до 0,3 грн в обменниках. А разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах – до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В целом же, отметил банкир, любые политические, международные или военные обстоятельства "не помешают стабильности на валютном рынке". Задавать тон на нем, по его словам, будут:

монетарные меры НБУ;

развитие экономики.

"Также на следующей неделе мы ожидаем, что тенденция постепенного уравновешивания спроса и предложения на рынке сохранится: уменьшится давление экспортеров. Кроме того, мы не исключаем, что наличный курс продолжит держаться несколько ниже межбанковского", – констатировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники обязаны принимать у украинцев доллары всех годов выпуска начиная с 1914-го, в т. ч. 1996 года и др. Однако только при соблюдении ряда условий. В частности, такие купюры не должны иметь признаков сильного износа.

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