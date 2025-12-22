Банки "откажутся" от текущего курса: украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 28 декабря) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,8 грн. Вечером же 21 декабря в банках покупали доллар в среднем по 42,06 грн, а продавали по 42,51 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 42,3-42,8 грн. Вечером же 21 декабря:

Курс покупки доллара в них составил средние 41,66 грн.

Курс продажи – 42,35 грн.

Таким образом, как и в банках, в них прогнозируется рост стоимости валюты и в покупке, и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, по словам банкира, до конца года курсовая ситуация будет оставаться стабильной. По его словам, не будет происходить никаких скачков –" только легкий контролируемый рост основных валют".

"Нацбанк держит руку на пульсе, режим управляемой гибкости работает на сближение спроса и предложения. Поэтому в конце 2025 года можно ожидать спокойный валютный рынок без негативных сюрпризов "под елку", – объяснил Лесовой.

В то же время, отметил он, валютный рынок готовится к традиционным предпраздничным движениям. Ведь "ежегодные премии и бонусы подталкивают спрос наверх".

"Ожидаем, что превышение спроса над предложением на 10-15% – и это будет вполне удовлетворительным результатом. Для сравнения: в прошлом году этот показатель достигал 30-40%, и тогда курсы заметно росли", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, для обмена валюты следует выбирать лицензированных участников рынка. Поскольку главное в этом – легальность и прозрачность операций.

