Банки "откажутся" от текущего курса доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в феврале

В Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 15 февраля) стоимость валюты в банках будет находиться в пределах 42,5-43,75 грн. Вечером же 8 февраля там покупали доллар в среднем по 42,84 грн, а продавали по 43,3 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке при удорожании в продаже.

В обменниках же ожидается рост как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находится в тех же пределах – 42,5-43,75 грн. Вечером же 8 февраля там:

покупали валюту в среднем по 42,3 грн;

продавали – по 43,1 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в середине февраля валютный рынок Украины войдет в период относительной сбалансированности – без резких колебаний. В частности, объяснил он, будет наблюдаться постепенное выравнивание рынка "после активного начала года". Что, считает Лесовой, может "сформировать на длительное время новый тренд".

В то же время, отметил банкир, на текущей неделе одним из ключевых факторов стабильности станет сезонный рост валютного предложения. Ведь:

В последние недели аграрный сектор остается активным продавцом валюты.

Это создает дополнительную поддержку гривни.

"Также ожидается определенное снижение спроса на валюту – прежде всего со стороны импортеров энергоносителей. Однако эта тенденция будет напрямую зависеть от ситуации в энергетике, ведь значительная часть бизнеса зимой продолжает работать в условиях риска перебоев электроснабжения", – прогнозирует Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь 50% сбережений. Остальное же рекомендуется инвестировать в гривневые инструменты, вроде военных облигаций.

