Банки отказались от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар
В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. Утром 5 июля они установили его курс на среднем уровне 40,46/40,95 грн (покупка/продажа), что сразу на 14 коп. дешевле в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,3-40,5 грн. Так:
- ПриватБанк – 40,3 грн;
- Укрэксимбанк – 40,35 грн;
- ПУМБ – 40,5 грн;
- Сенс Банк – 40,45 грн;
- Креди Агриколь Банк – 40,3 грн.
Продают же они ее по 40,79-40,99 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,9 грн;
- Укрэксимбанк – 40,95 грн;
- ПУМБ – 40,99 грн;
- Смысл Банк – 40,9 грн;
- Креди Агриколь Банк – 40,79 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
В обменниках же доллар стоит в среднем 40,23/40,94 грн (покупка/продажа). Что:
- на 3 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;
- на 9 коп. в продаже.
Рост курса доллара ожидается сразу на несколько гривен
В то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн, тогда как в бюджете-2024 этот показатель составляет 40,7 грн. При этом:
- в 2025 году курс доллара ожидается на уровне 45 грн;
- в 2026-м – 46,5 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что тем не менее не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!