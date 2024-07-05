Банки отказались от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. Утром 5 июля они установили его курс на среднем уровне 40,46/40,95 грн (покупка/продажа), что сразу на 14 коп. дешевле в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,3-40,5 грн. Так:

ПриватБанк – 40,3 грн;

Укрэксимбанк – 40,35 грн;

ПУМБ – 40,5 грн;

Сенс Банк – 40,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,3 грн.

Продают же они ее по 40,79-40,99 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,95 грн;

ПУМБ – 40,99 грн;

Смысл Банк – 40,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,79 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках же доллар стоит в среднем 40,23/40,94 грн (покупка/продажа). Что:

на 3 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 9 коп. в продаже.

Рост курса доллара ожидается сразу на несколько гривен

В то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн, тогда как в бюджете-2024 этот показатель составляет 40,7 грн. При этом:

в 2025 году курс доллара ожидается на уровне 45 грн;

в 2026-м – 46,5 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что тем не менее не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

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