Банки не стали удерживать курс доллара: как изменились цены на валюту в Украине

В украинских банках 10 сентября после заметного падения продолжил снижаться курс наличного доллара. В кассах финучреждений американская валюта стоит в среднем 40,96/41,45 грн (покупка/продажа). Это на 2 коп. дешевле в покупке и на копейку в продаже, чем днем ранее, когда "бакс" упал в цене еще на 7-12 коп. Такая динамика идет вразрез с прогнозами заметного роста курса до конца года.

Также стоит учитывать, что за месяц, с 10 августа 2025 года, доллар в банках Украины подешевел еще более заметно. Как свидетельствуют данные портала "Минфин", месяц назад доллары покупали по 41,25 грн (на 29 коп. дороже, чем теперь), а продавали по 41,73 грн (на 28 коп. дороже).

В украинских обменниках стоимость доллара, впрочем, несколько выросла. Курс выставили на среднем уровне 40,86/41,36 грн/долл. (покупка/продажа). Это на 4 коп. дороже в покупке и на 1 коп. в продаже, чем было днем ранее.

Курс доллара 10 сентября: в каких банках покупать и продавать валюту

Крупные финучреждения Украины сегодня продают американскую валюту по 41,33-41,6 грн. Так:

Ощадбанк, Универсал Банк – 41,4 грн;

ПриватБанк, Райффайзен Банк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Абанк, Сенс Банк, Укрсиббанк – 41,5 грн;

Коминбанк – 41,33 грн.

Покупают доллар по 40,4-41,1 грн. В частности:

Универсал Банк – 40,4 грн;

ПриватБанк – 40,75 грн;

Укрсиббанк – 40,9 грн;

Коминбанк – 40,97 грн;

Райффайзен Банк, Сенс Банк – 41,05 грн;

Ощадбанк, Абанк – 41 грн;

ПУМБ – 41,1 грн.

Обратите внимание! Приведенные значения взяты с официальных сайтов банков и могут отличаться от фактического курса в отделениях. В кассах могут выставлять дополнительную комиссию, кроме того, стоимость валюты может отличаться в зависимости от месторасположения филиала.

Прогноз курса доллара до конца года: чего ждут эксперты

Несмотря на нынешнее снижение курса, аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года курс гривни по отношению к доллару может находиться в пределах 43-43,5 грн/долл. То есть с сентября по декабрь он может вырасти примерно на 5%.

Однако, по словам члена наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елены Билан, прогноз не является "фиксированным" – допускается, что к концу года курс валюты будет ниже заявленного. Билан признала, что прогнозирование курса доллара является сложной задачей, "похожей на угадывание".

Примерно о том же говорит вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

"Режим "управляемой гибкости" в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотичные или "аритмичные" колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно – без скачков вверх или обвалов. К тому же международные валютные резервы позволяют корректировать объем валютных интервенций, максимально уравновешивая спрос и предложение", – объяснил он OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обвалился спрос населения на доллары. Если в конце лета – начале осени 2024 года чистый спрос достигал 1 млрд долл. в месяц, то сейчас – около 270-280 млн долл., т.е. в 4 раза меньше.

