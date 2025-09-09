Украинцам назвали курс доллара на конец года: чего ждать от валюты

К концу 2025 года курс гривни по отношению к доллару может находиться в пределах 43-43,5 грн/долл. То есть с сентября по декабрь он может вырасти в примерно на 5% (по сравнению с официальным курсом НБУ на 10 сентября 41,25 грн/долл.). В то же время изменения, по мнению представителей банковского сектора, не будут резкими.

Видео дня

Об обновленном прогнозе рассказал генеральний директор Dragon Capital Томаш Фиала. По его словам, расчеты основаны на ожидании, что в 2025 году Украина получит $52 млрд финансовой помощи, что поможет поддерживать стабильность национальной валюты.

По словам Фиалы, важной особенностью международной финансовой помощи, которую получит Украина, является то, что часть кредитов будет погашена за счет замороженных российских активов. А еще часть европейских займов является беспроцентной и имеет сроки погашения до 30 лет.

Курс доллара до конца 2025 года: прогнозы совпадают

Похожие цифры уже называли другие аналитики и представители банковского сектора. В частности, звучали такие прогнозы:

43,5 грн/долл. – член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан

По ее словам, прогноз не является "фиксированным" – допускается, что к концу года курс валюты будет ниже заявленного. Билан признала, что прогнозирование курса доллара является сложной задачей, "похожей на угадывание".

43-44 грн/долл. – вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов

Банкир рассказал OBOZ.UA, что курс доллара не будет меняться резкими скачками: "Режим "управляемой гибкости" в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотичные или "аритмичные" колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно – без скачков вверх или обвалов. К тому же международные валютные резервы позволяют корректировать объем валютных интервенций, максимально уравновешивая спрос и предложение".

среднегодовой курс – 43,3 грн – Кабинет министров

Прогнозное значение содержится в Бюджетной декларации. Следует различать среднегодовой курс и курс на конец года:

– курс на конец года (End-of-Year Rate) – это значение курса валюты на последний день календарного года, 31 декабря.

Важно учесть: в госбюджет на 2025 год был "заложен" среднегодовой курс на уровне 45 грн/долл. и 45,6 грн/долл. на конец года. Уже очевидно, что такие значения вряд ли станут реальностью, если в игру не вступят непрогнозируемые негативные факторы. Это указывает на то, что любые курсовые прогнозы, даже "официальные" зачастую не сбываются.

Как сообщал OBOZ.UA, на текущей неделе, с 8 по 14 сентября, как ожидается, курс валют в Украине изменится минимально. Предполагается, что в обменниках и кассах банков долларом будут торговать по 41,2-41,6 грн, а евро – по 48-49,5 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!