Банки готовятся существенно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (27 июня) он будет находиться в пределах от 41,2 до 42,6 грн. Вечером же 23 июня банки покупают валюту по 41,55 грн, а продают по 42,15 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

Видео дня

Такие же процессы, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается и в обменниках. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,4 до 42,5 грн. Вечером 23 июня же там определили стоимость доллара в средние 41,46/41,93 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 30 копеек по доллару. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах 20-30 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, с середины прошлой недели (16-20 июня) на украинском межбанке начал расти курс доллара – что спровоцировало увеличение спроса на валюту со стороны торгующих энергоносителями компаний. При этом объемы валютной выручки, поступающей от экспортеров, начали снижаться – из-за отмены Евросоюзом "торгового безвиза" для Украины.

"То есть предложение валюты ситуативно снижается, а спрос на нее стабильно высок и будет расти дальше. Поэтому на этой неделе Нацбанку придется постоянно присутствовать на торгах и закрывать дефицит валюты на межбанке", – объяснил аналитик.

Вместе с тем, подчеркнул он, в начале текущей недели "окончательно доиграют свою роль бюджетные расчеты клиентов с государством". А к ее концу начнет работать фактор завершения отчетного периода.

"Это будет не просто конец месяца, но и завершение второго квартала и полугодия. Такие отчетные даты всегда стимулируют активность практически всех работающих клиентов по своим расчетам в гривне и инвалюте в рамках закрытия своих внешних обязательств и договоров", – рассказал Козырев.

Вместе с тем, признал он, зафиксированный во второй половине прошлой недели быстрый взлет котировок межбанка до уровней почти 42 грн за доллар "напугал потенциальных покупателей валюты". Что, по словам аналитика:

Приведет к тому, что многие предпочтут закрывать свои операции на межбанке уже в понедельник-вторник.

Следовательно, элемент непредсказуемости поведения этой группы клиентов "тоже сработает в начале этой недели".

"В результате период с 23 по 27 июня будет проходить на нашем валютном рынке достаточно динамично. И все текущие валютные перекосы межбанка придется закрывать Нацбанку с помощью постоянных интервенций по продаже доллара", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!