Банки готовятся переписывать курс: украинцам рассказали, что будет с долларом в марте

Банковский сектор прогнозирует подорожание наличного доллара в Украине. Ожидается, что в марте стоимость американской валюты находиться на уровне 38,25-40,5 грн. Вечером же 28 февраля банки определили курс в средние 38,2/38,68 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,25/38,61 грн.

О валютной ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что разница между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом Лесовой подчеркнул: разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп. Причина – конкуренция за продавцов валюты.

В целом же, отметил банкир, в следующем месяце ситуация на рынке будет "более или менее прогнозируемой". Предполагать так дает основание то, что "любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы".

"Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – предостерег Лесовой.

Что будет с долларом до конца рабочей недели

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев отметил: до конца текущей рабочей недели (1 марта) в украинских обменниках может существенно измениться курс наличного доллара. При чем, неоднородно: подешеветь в покупке и подорожать в продаже. Так, ожидается, что стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 37,9 до 38,85 грн.

Похожая ситуация ожидается и в банках. Так, по прогнозу, на этой неделе курс доллара в них будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,85 до 38,9 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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