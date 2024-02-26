Обменники готовятся переписывать курс: украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшие дни

До конца текущей рабочей недели (26 февраля – 1 марта) в украинских обменниках может существенно измениться курс наличного доллара. При чем, неоднородно: подешеветь в покупке и подорожать в продаже. Так, ожидается, что стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 37,9 до 38,85 грн. Вечером же 26 февраля обменники покупают валюту в среднем по 38,6 грн, а продают по 38,7 грн.

Об возможных изменениях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: большинство обменников продолжат работать со спредом (разницей между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент) в пределах 20-30 копеек по доллару.

При этом, по его словам, в регионах с низкой конкуренцией часть сетей обменников расширят это значение. Ожидается, что оно составит 50-70 коп.

Какой курс будет в банках

Похожая ситуация ожидается и в банках. Так, по прогнозу, на этой неделе курс доллара в них будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,85 до 38,9 грн. Сегодня же вечером они определили его в средние 38,2/38,7 грн (покупка/продажа).

Ситуация на рынке будет напряженной

В целом же, отметил аналитик, ситуация на валютном рынке в эти дни будет "достаточно напряженной". В частности, ожидаются периодические спекулятивные попытками раскачать курс. Впрочем, подчеркивает Козырев, Нацбанк будет держать все под полным контролем.

"Пока что у Нацбанка есть все инструменты и ресурсы для удержания ситуации под контролем. На межбанке — за счет интервенций для поддержки курса гривни, а также модернизации нормативной базы под быстро меняющиеся экономические и военные реалии. На наличном рынке за счет рыночных и административных рычагов влияния на банки и финкомпании с их обменниками", – объяснил аналитик.

Что будет с курсом в марте

Вместе с тем, в марте, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

Разница же между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом, подчеркнул Лесовой, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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