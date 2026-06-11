Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, до 14 июня стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,1-44,6 грн. Вечером же 11 июня там покупали доллар в среднем по 44,75 грн, а продавали по 45,22 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,1-44,6 грн. Вечером же 11 июня там:

покупали валюту по 44,47 грн;

продавали – по 44,97 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Вторая неделя июня вряд ли принесет существенное изменение ситуации на валютном рынке Украины. Скорее всего, будет оставаться относительно спокойным. Кратковременные реакции на новости возможны, однако для формирования устойчивого девальвационного тренда пока нет достаточно значимых предпосылок", – спрогнозировал банкир.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на лето

Вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время официальный курс доллара в Украине побил несколько рекордов, в экспертной среде не ожидают обвала гривни. По прогнозам, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания. Однако:

Во-первых, не только в сторону роста курса доллара, но и в сторону его снижения.

Во-вторых, даже при условии максимального роста валюта не перешагнет отметку в 45 грн/доллар.

"Можем сегодня говорить об ожидаемой возможной мягкой и контролируемой девальвации в течение следующих нескольких месяцев. Которая, однако, не несет финансовых рисков ни экономике страны, ни гражданам", – рассказали OBOZ.UA в аналитики финансового маркетплейса КИТ Group.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в мае НБУ уменьшил интервенции на валютном рынке. Регулятор на 11,2% снизил количество проданной на межбанке валюты – до 3,185 млрд доллары.

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