НБУ сократил распродажу долларов: как изменилась ситуация на валютном рынке

В мае Национальный банк Украины (НБУ) уменьшил интервенции на валютном рынке. Регулятор на 11,2% снизил количество проданной на межбанке валюты — до $3,185 млрд. При этом официальный курс доллара в Украине за месяц повысился почти на 31 копеек, в результате чего гривна подешевела на 0,7%.

Об этом данные были опубликованы на официальном сайте финрегулятора. Анализ НБУ свидетельствует о том, что физическом валютном рынке продолжает сохраняться дефицит валюты.

Недельная динамика на межбанке

Хотя общий месячный тренд пошел на снижение, под конец месяца НБУ был вынужден активизировать поддержку гривны. За последнюю неделю (с 25 по 29 мая) НБУ увеличил продажу долларов на $62,4 млн (или на 8,5%) по сравнению с предыдущим недельным периодом – суммарно выделив $796,0 млн.

Если сравнивать текущие показатели с аналогичным периодом прошлого года, финансовая нагрузка на золотовалютные резервы существенно возросла:

чистые интервенции НБУ в мае этого года оказались на 9,0% ($262,2 млн) больше , чем в мае прошлого года;

, чем в мае прошлого года; всего за первые пять месяцев этого года Нацбанк продал на межбанке $18,26 млрд, при этом не осуществив ни одной покупки валюты в резервы. Это на 25,3% ($3,65 млрд) больше, чем за аналогичный пятимесячный отрезок прошлого года.

Поведение населения

На валютном рынке физлиц продолжает сохраняться дефицит валюты, однако ажиотаж среди граждан заметно утихает. В течение недели сальдо покупки-продажи оставалось отрицательным (украинцы покупали больше, чем продавали) ежедневно: от минимальных $2 млн (в период с субботы по понедельник) до $8-10 млн в сутки (во вторник-четверг).

В более широком разрезе статистика потребительского рынка выглядит так:

за 28 дней мая чистая покупка валюты населением (превышение покупки над продажей) составила $223,8 млн ;

; за весь апрель этот показатель составил $349,0 млн.

Для сравнения, в марте на фоне курсовых колебаний наблюдался мощный скачок, когда чистая покупка валюты гражданами превысила $1 млрд.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за выходные доллар подорожал в украинских банках. В полдень понедельника, 1 июня, валютой в среднем торгуют по 44,02/44,48 грн (покупка/продажа) – на 2 коп. в продаже и на 3 коп. в покупке дороже, чем было накануне. Эксперты считают, что до июля резких изменений курса не будет, однако не исключены "временные колебания" – как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

