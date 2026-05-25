Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до конца текущей недели (31 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,75-44,5 грн. Вечером же 24 мая там покупали доллар в среднем по 43,93 грн, а продавали по 44,44 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке при удорожании в продаже.

В обменниках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. По его словам, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,75-44,5 грн. Вечером же 24 мая обменники:

покупали валюту по 43,57 грн;

продавали по 44,09 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом, рассказал банкир, завершение мая на валютном рынке пройдет без признаков резкого напряжения. По его словам, текущая динамика "выглядит достаточно сдержанной":

курсы "дрожат" с ограниченной амплитудой;

спрос на валюту не носит ажиотажного характера.

"Поэтому последняя неделя месяца, вероятнее всего, также пройдет без значительных сюрпризов. Ожидаемые коридоры остаются на уровне нескольких предыдущих недель", – рассказал он.

При этом, подчеркнул банкир, май завершится закреплением валютной стабильности. Это, по его словам, означает:

для граждан – уменьшение оснований для принятия эмоциональных решений о скупке валюты;

для бизнеса – возможность спокойно планировать закупки, расходы и контракты;

для банковской системы – более высокий интерес к гривневым депозитам и ОВГЗ.

"Риски, конечно, остаются. Война и внешние действия могут оказывать влияние на валютный рынок. Но пока НБУ сохраняет активную роль, гривневые инструменты остаются привлекательными, а курсовые колебания умеренные", – резюмировал Лесовой.

